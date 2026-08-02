En Mendoza el vino sin alcohol deja de ser una rareza y empieza a ganar terreno

"Lo que cambió fue, principalmente, el consumidor. Hoy las personas buscan opciones que se adapten a distintos momentos de su vida y no necesariamente consumen alcohol en todas las ocasiones. Hay una mayor conciencia sobre la salud, la conducción responsable, el deporte y el bienestar, sin que eso implique renunciar a la experiencia social o gastronómica que ofrece una copa de vino", explica el enólogo Adrián Toledo, director de Enología de las bodegas Sottano, Colosso Wines y Sin Reglas.

Las nuevas generaciones impulsan este cambio

Según el especialista, las nuevas generaciones también impulsan este cambio porque valoran tener más opciones de consumo. "El vino sin alcohol no viene a reemplazar al vino tradicional, sino a ampliar las posibilidades. Es una categoría que permite incluir a quienes antes quedaban afuera de determinados momentos, ya sea por elección personal, cuestiones de salud o distintas situaciones", sostiene.

Pero elaborar un vino sin alcohol dista mucho de ser un proceso simple. A diferencia de otras bebidas, el alcohol cumple un papel central en la estructura del vino: aporta volumen en boca, persistencia y participa del equilibrio de aromas y sabores. El verdadero desafío consiste en retirarlo sin perder la identidad del producto.

Pero elaborar un vino sin alcohol dista mucho de ser un proceso simple. A diferencia de otras bebidas, el alcohol cumple un papel central en la estructura del vino.

"El trabajo comienza mucho antes de la desalcoholización. Hay que pensar el vino desde el viñedo y diseñarlo para que conserve intensidad aromática, frescura y textura después de extraer el alcohol. Las tecnologías avanzaron muchísimo, pero el objetivo nunca es obtener un jugo de uva, sino mantener la personalidad del vino", explica Toledo.

La innovación tecnológica fue precisamente la que permitió que esta categoría comenzara a desarrollarse con mayor fuerza en los últimos años. Los nuevos procesos hacen posible reducir o eliminar el alcohol preservando buena parte de las características sensoriales, algo que hasta hace poco resultaba muy difícil de lograr.

Para los especialistas, el crecimiento del segmento no implica una amenaza para el vino tradicional. Por el contrario, consideran que ambos productos convivirán y responderán a momentos de consumo diferentes.

El vino sin alcohol no reemplaza al vino tradicional

"No veo al vino sin alcohol como un reemplazo. El vino con alcohol tiene una historia, una cultura y una identidad que difícilmente puedan ser sustituidas. Pero sí creo que esta nueva categoría va a encontrar su propio espacio", afirma el enólogo.

La comparación, dice, puede encontrarse en otros cambios que ya atravesó la gastronomía. Así como hoy es habitual encontrar en un restaurante opciones vegetarianas, libres de gluten o bebidas de distintos estilos, el vino sin alcohol podría convertirse en una alternativa más dentro de una carta pensada para públicos diversos.

La comparación, dice Toledo, puede encontrarse en otros cambios que ya atravesó la gastronomía.

El desafío para la vitivinicultura será interpretar ese cambio sin perder su esencia. Porque, más allá del contenido de alcohol, el consumidor sigue esperando lo mismo que buscó siempre al servir una copa: calidad, identidad y una experiencia que acompañe la comida, la conversación y el encuentro.

En una provincia cuya economía y cultura están profundamente ligadas al vino, el crecimiento de esta categoría abre un nuevo debate. No sobre el futuro del vino tradicional, sino sobre la capacidad de una industria centenaria para adaptarse a consumidores que ya no eligen de la misma manera que hace una década.