En alta montaña habilitaron el tránsito hasta Penitentes y evacúan a 200 turistas por un fuerte viento blanco

La Coordinación Argentina de Fronteras actualizó las condiciones de transitabilidad sobre la Ruta Nacional 7 y el tránsito quedó formalmente habilitado hasta la localidad de Penitentes

Los turísticos y particulares avanzan con precaución hasta ese punto a la espera de novedades sobre la circulación interna, en medio de un panorama que registra lluvias en el sector de Polvaredas e intensas nevadas hacia las zonas más altas de la montaña.

Operativo de emergencia: evacuación en Puente del Inca

La peligrosidad del temporal se evidenció durante las últimas horas en el sector de Puente del Inca, donde un fuerte viento blanco irrumpió al mediodía y obligó a activar un protocolo de emergencia para evacuar a más de 200 turistas.

El operativo preventivo, coordinado por el comandante principal Zarza del Escuadrón 27 Uspallata de Gendarmería Nacional junto con servicios de emergencia, realizó un "barrido" rápido para trasladar a los turistas hacia la localidad de Penitentes y evitar que personas quedaran varadas ante el avance del fenómeno climático.

El avance del temporal obligó a evacuar a más de 200 personas de manera urgente ante el deterioro del clima. Foto: Gentileza Municipalidad de Las Heras

Dos semanas de temporal y el Paso Internacional inhabilitado

Este procedimiento se suma a las maniobras de rescate que se vienen sucediendo desde mediados de julio en localidades como Las Cuevas, Horcones, Punta de Vacas y el centro de esqí Los Puquios, donde ya se ha evacuado a más de 300 personas.

Paso Internacional Cristo Redentor. Foto: Gentileza

En tanto, el Paso Internacional Cristo Redentor continúa clausurado e intransitable a la espera de un cambio en el tiempo. Mientras las máquinas de Vialidad Nacional trabajan de manera permanente para despejar la calzada o abrir brechas sanitarias, cientos de camiones estacionados en la provincia han comenzado a desviarse hacia pasos del sur como Cardenal Samoré o Pino Hachado. De acuerdo con las previsiones de las autoridades argentinas y chilenas, la operatividad del cruce fronterizo recién podría restablecerse hacia mediados de la próxima semana.

Alerta en Las Leñas: acumulación de nieve y corte de ruta

El temporal de nieve no da tregua y Las Leñas registró precipitaciones durante toda la noche. La acumulación en la base del centro de esquí ya supera los 60 centímetros tras las intensas nevadas.

Tras una noche de precipitaciones continuas, la nieve acumulada en la base de Las Leñas ya supera los 60 centímetros. @felicitasdeviaje

Como consecuencia de estas condiciones extremas, la Ruta Provincial 222 se encuentra por ahora cerrada al tránsito. Las autoridades recomiendan no desplazarse hacia la zona mientras se evalúa el estado de la calzada.