El frente de tormenta que afecta la cordillera mendocina continúa generando complicaciones extremas en las rutas de la provincia. Según informó Osvaldo Valle en su cuenta de X a partir de datos de la Coordinación Argentina de Fronteras, la Ruta Nacional 7 se encuentra habilitada únicamente hasta Uspallata, manteniéndose el tránsito totalmente cerrado para continuar hacia alta montaña.
En alta montaña habilitaron el tránsito hasta Penitentes y evacúan a 200 turistas por un fuerte viento blanco
Habilitan el tránsito hasta Penitentes con uso obligatorio de cadenas. Evacuaron a 200 turistas en Puente del Inca y la Ruta 222 a Las Leñas está cerrada.
Los turistas aguardan la reapertura del tránsito interno habilitados para circular únicamente hasta Penitentes, bajo un panorama de lluvias en Polvaredas e intensas nevadas en los sectores más altos.
Avanza la circulación interna hasta Penitentes en medio del temporal
Tras un corte inicial a la altura de Uspallata, la Coordinación Argentina de Fronteras extendió la habilitación de la Ruta Nacional 7 hasta la localidad de Penitentes, con la portación y uso obligatorio de cadenas para todos los vehículos.
Los turísticos y particulares avanzan con precaución hasta ese punto a la espera de novedades sobre la circulación interna, en medio de un panorama que registra lluvias en el sector de Polvaredas e intensas nevadas hacia las zonas más altas de la montaña.
Operativo de emergencia: evacuación en Puente del Inca
La peligrosidad del temporal se evidenció durante las últimas horas en el sector de Puente del Inca, donde un fuerte viento blanco irrumpió al mediodía y obligó a activar un protocolo de emergencia para evacuar a más de 200 turistas.
El operativo preventivo, coordinado por el comandante principal Zarza del Escuadrón 27 Uspallata de Gendarmería Nacional junto con servicios de emergencia, realizó un "barrido" rápido para trasladar a los turistas hacia la localidad de Penitentes y evitar que personas quedaran varadas ante el avance del fenómeno climático.
Dos semanas de temporal y el Paso Internacional inhabilitado
Este procedimiento se suma a las maniobras de rescate que se vienen sucediendo desde mediados de julio en localidades como Las Cuevas, Horcones, Punta de Vacas y el centro de esqí Los Puquios, donde ya se ha evacuado a más de 300 personas.
En tanto, el Paso Internacional Cristo Redentor continúa clausurado e intransitable a la espera de un cambio en el tiempo. Mientras las máquinas de Vialidad Nacional trabajan de manera permanente para despejar la calzada o abrir brechas sanitarias, cientos de camiones estacionados en la provincia han comenzado a desviarse hacia pasos del sur como Cardenal Samoré o Pino Hachado. De acuerdo con las previsiones de las autoridades argentinas y chilenas, la operatividad del cruce fronterizo recién podría restablecerse hacia mediados de la próxima semana.
Alerta en Las Leñas: acumulación de nieve y corte de ruta
El temporal de nieve no da tregua y Las Leñas registró precipitaciones durante toda la noche. La acumulación en la base del centro de esquí ya supera los 60 centímetros tras las intensas nevadas.
Como consecuencia de estas condiciones extremas, la Ruta Provincial 222 se encuentra por ahora cerrada al tránsito. Las autoridades recomiendan no desplazarse hacia la zona mientras se evalúa el estado de la calzada.
En pocas palabras
- Cierre en alta montaña: el tránsito hacia alta montaña permanece cerrado, habilitado solo hasta Uspallata debido al temporal.
- Evacuación masiva: más de 200 turistas fueron evacuados en Puente del Inca por un fuerte viento blanco.
- Paso Cristo Redentor: el Paso Internacional continúa inhabilitado; se espera su reapertura para mediados de la próxima semana.