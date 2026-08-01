Una turista sufrió un accidente en Puente del Inca y debió ser evacuada hasta el hospital

Por el repentino temporal de nieve y viento debieron evacuaron a unos 300 turistas hasta Penitentes, según informó a Diario UNO el comisario Mario Lucero.

La mujer estaba acompañada de familiares cuando se resbaló y se golpeó sufriendo politraumatismos, por lo que fue trasladada por una ambulancia del Servicio Coordinado de Emergencias (SEC) hasta el hospital de Uspallata.