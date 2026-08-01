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Temporal en alta montaña

Una turista sufrió un accidente en Puente del Inca y debió ser evacuada hasta el hospital

La mujer de 47 años quedó con politraumatismos a raíz de los golpes que padeció tras una caída cuando disfrutaba de la nieve. Debieron evacuar a 300 turistas

Redacción de UNO
Por Redacción de UNO [email protected]

Una turista de 47 años sufrió este sábado una caída mientras disfrutaba de la nieve en Puente del Inca, aprovechando la circulación de la Ruta 7 hasta esa localidad de la alta montaña teniendo en cuenta que el temporal de nieve impide transitar más arriba.

Por el repentino temporal de nieve y viento debieron evacuaron a unos 300 turistas hasta Penitentes, según informó a Diario UNO el comisario Mario Lucero.

La mujer estaba acompañada de familiares cuando se resbaló y se golpeó sufriendo politraumatismos, por lo que fue trasladada por una ambulancia del Servicio Coordinado de Emergencias (SEC) hasta el hospital de Uspallata.

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