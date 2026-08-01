Una turista sufrió un accidente en Puente del Inca y debió ser evacuada hasta el hospital

Una turista de 47 años sufrió este sábado una caída mientras disfrutaba de la nieve en Puente del Inca, aprovechando la circulación de la Ruta 7 hasta esa localidad de la alta montaña teniendo en cuenta que el temporal de nieve impide transitar más arriba.
Por el repentino temporal de nieve y viento debieron evacuaron a unos 300 turistas hasta Penitentes, según informó a Diario UNO el comisario Mario Lucero.
La mujer estaba acompañada de familiares cuando se resbaló y se golpeó sufriendo politraumatismos, por lo que fue trasladada por una ambulancia del Servicio Coordinado de Emergencias (SEC) hasta el hospital de Uspallata.