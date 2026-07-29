Cómo fue el accidente en las Cataratas del Iguazú: así volcó una lancha y la muerte dijo presente

La embarcación realizaba el tradicional paseo náutico de la empresa Macuco Safari, el cual permite a los visitantes acercarse al sector de las cascadas. Por causas que aún se investigan, la lancha dio una vuelta de campana (volcó) cuando se aproximaba a la zona de saltos, provocando que todos sus ocupantes cayeran al agua.

Luego del accidente en las Cataratas del Iguazú, uno de los pasajeros sufrió un episodio de ahogamiento y luego entró en paro cardiorrespiratorio.

El reporte oficial tuvo un primer llamado de emergencia que ingresó a las 12:20. Durante el operativo, los rescatistas recibieron distintas comunicaciones con información contradictoria sobre la cantidad de víctimas y los hospitales a los que habían sido trasladadas, por lo que debieron realizar sucesivas verificaciones antes de reconstruir la situación.

El turista fue asistido en un primer momento por personal del parque y trasladado en otra embarcación hasta el puerto seco del Kattamaram. Desde allí, una ambulancia lo llevó al Hospital Municipal Padre Germano Lauck, en Foz do Iguaçu, donde los médicos confirmaron su muerte.

Los otros dos pasajeros que resultaron afectados también fueron trasladados al mismo centro de salud. Se trata de un hombre de 49 años, que permanece consciente y respira sin asistencia, y de su yerno, quien no requirió atención médica, aunque quedó en observación.

Por su parte, el piloto y el copiloto se presentaron más tarde en el puerto seco del Kattamaram, donde fueron examinados por personal de Bomberos y derivados a la Unidad de Pronta Atención Morumbi.

Las Cataratas del Iguazú y un fuerte caudal

El fuerte caudal que tiene hoy en día las Cataratas del Iguazú, hizo que al volcar una lancha con turistas, haya sido casi imposible salvar a una persona de la tragedia.