Unos 4.000 turistas subieron a la alta montaña para disfrutar de la nieve tras el despeje de la Ruta 7

Este martes 28 de julio finalmente pudo abrirse la Ruta 7 para particulares, hasta Puente del Inca.

Vacaciones de invierno y nieve, una combinación que volvió a atraer visitantes

La habilitación del tramo entre Uspallata y Puente del Inca permitió el regreso del turismo a la alta montaña luego de las restricciones provocadas por una nevada histórica que mantiene cerrado el Paso Internacional Cristo Redentor desde el 14 de julio.

Entre los visitantes hubo una fuerte presencia de turistas provenientes de Buenos Aires, donde todavía transcurren las vacaciones de invierno. También llegaron familias y grupos desde Santiago del Estero, Chaco, Rosario, Córdoba y Corrientes, además de numerosos brasileños que aprovecharon su paso por Mendoza para conocer la nieve.

A la gran convocatoria también contribuyó la apertura parcial de los centros de esquí Los Puquios y Penitentes Park, que volvieron a recibir visitantes y ofrecieron actividades recreativas en la nieve, convirtiéndose en uno de los principales atractivos de la jornada.

El pronóstico anticipa más nevadas y mantiene la atención sobre la cordillera

Si bien este martes las condiciones permitieron el acceso turístico hasta Puente del Inca, el panorama meteorológico sigue siendo inestable. El Servicio Meteorológico Nacional prevé que las nevadas continúen durante los próximos días sobre la cordillera mendocina.

De acuerdo con el pronóstico, este jueves se registraría una mejora temporaria, con algunas horas sin precipitaciones. Sin embargo, luego volverían las nevadas y las condiciones invernales persistirían, al menos, hasta el 4 de agosto.

Mientras tanto, el Paso Internacional Cristo Redentor continúa cerrado y las autoridades monitorean de manera permanente la evolución del tiempo y el estado de la Ruta Nacional 7 para definir futuras habilitaciones. La expectativa es que, cada vez que las condiciones lo permitan, mendocinos y turistas puedan seguir disfrutando de una temporada que este año quedó marcada por la abundancia de nieve en la alta montaña.