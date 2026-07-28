Unos 4.000 turistas subieron a la alta montaña para disfrutar de la nieve tras el despeje de la Ruta 7

La reapertura parcial de la Ruta 7 hasta Puente del Inca volvió a darle movimiento a la alta montaña mendocina. Tras varios días de intensos trabajos para despejar el camino, este martes cerca de 4.000 personas, la mayoría turistas, aprovecharon la habilitación para disfrutar de los paisajes nevados y de uno de los destinos más elegidos del invierno.
Los datos fueron proporcionados por la Guardia Urbana Municipal de Las Heras. En tanto, desde el Sistema Integrado Cristo Redentor informaron que hasta el mediodía ya habían transitado por el corredor 150 automóviles, 10 trafics y 5 ómnibus.
La ventana de buen tiempo, sin embargo, podría ser breve: el Servicio Meteorológico Nacional anticipó que las nevadas continuarán en la cordillera al menos hasta el 4 de agosto, con una pausa prevista para este jueves antes del regreso de las precipitaciones.
Vacaciones de invierno y nieve, una combinación que volvió a atraer visitantes
La habilitación del tramo entre Uspallata y Puente del Inca permitió el regreso del turismo a la alta montaña luego de las restricciones provocadas por una nevada histórica que mantiene cerrado el Paso Internacional Cristo Redentor desde el 14 de julio.
Entre los visitantes hubo una fuerte presencia de turistas provenientes de Buenos Aires, donde todavía transcurren las vacaciones de invierno. También llegaron familias y grupos desde Santiago del Estero, Chaco, Rosario, Córdoba y Corrientes, además de numerosos brasileños que aprovecharon su paso por Mendoza para conocer la nieve.
A la gran convocatoria también contribuyó la apertura parcial de los centros de esquí Los Puquios y Penitentes Park, que volvieron a recibir visitantes y ofrecieron actividades recreativas en la nieve, convirtiéndose en uno de los principales atractivos de la jornada.
El pronóstico anticipa más nevadas y mantiene la atención sobre la cordillera
Si bien este martes las condiciones permitieron el acceso turístico hasta Puente del Inca, el panorama meteorológico sigue siendo inestable. El Servicio Meteorológico Nacional prevé que las nevadas continúen durante los próximos días sobre la cordillera mendocina.
De acuerdo con el pronóstico, este jueves se registraría una mejora temporaria, con algunas horas sin precipitaciones. Sin embargo, luego volverían las nevadas y las condiciones invernales persistirían, al menos, hasta el 4 de agosto.
Mientras tanto, el Paso Internacional Cristo Redentor continúa cerrado y las autoridades monitorean de manera permanente la evolución del tiempo y el estado de la Ruta Nacional 7 para definir futuras habilitaciones. La expectativa es que, cada vez que las condiciones lo permitan, mendocinos y turistas puedan seguir disfrutando de una temporada que este año quedó marcada por la abundancia de nieve en la alta montaña.
En pocas palabras
- Turistas disfrutaron la nieve: cerca de 4.000 visitantes aprovecharon la habilitación de la Ruta 7 hasta Puente del Inca para disfrutar de la alta montaña nevada.
- Vacaciones de invierno: la apertura parcial de la ruta y centros de esquí atrajo principalmente a turistas de Buenos Aires, Brasil y otras provincias argentinas.
- Pronóstico de nevadas: se espera que las precipitaciones continúen en la cordillera hasta el 4 de agosto, con una breve pausa este jueves, mientras el Paso Cristo Redentor permanece cerrado.