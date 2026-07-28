Este impulso nutricional no solo fortalece las raíces, sino que estimula el follaje y favorece una floración más abundante y vistosa a partir de la primavera. Además, al reutilizar el agua, adoptás una práctica sostenible que optimiza los recursos de tu hogar.

El malvón o geranio es una planta que necesita cuidados de jardinería específicos.

Para aprovechar al máximo sus propiedades sin poner en riesgo la salud del malvón, es fundamental seguir algunas recomendaciones de jardinería:

Utilizar únicamente agua donde hayas cocinado fideos sin sal, aceites, especias o salsas, ya que la salinidad altera el pH de la tierra y puede deshidratar o quemar las raíces del geranio , lo que después ocasionará la muerte del ejemplar.

, lo que después ocasionará la muerte del ejemplar. Dejar enfriar el líquido por completo antes de regar, ya que el agua caliente de cocción dañaría de forma irreversible el sistema radicular los malvones .

. Respetar la frecuencia y aplicar el riego una vez cada tres semanas en invierno y una vez por semana en verano. Un exceso de almidón podría apelmazar la tierra o generar hongos si la maceta no cuenta con un buen drenaje.

Aprendé a cuidar tu malvón con este truco de jardinería.

Con este truco de jardinería, transformarás un residuo cotidiano en el aliado perfecto para que tus malvones luzcan sanos, fuertes y llenos de color desde la primavera.