Cuando preparamos fideos, lo habitual es colarlos y tirar el agua. Sin embargo, desechar este líquido es desaprovechar un recurso valioso para la jardinería. Esta preparación culinaria es un tesoro para el cuidado de plantas, ya que esconde un potencial increíble para estimular la vitalidad del geranio o malvón.
Pocos lo saben: por qué recomiendan regar los geranios o malvones con agua de cocción de fideos
Cuando cocinamos los fideos, la pasta libera una cantidad significativa de almidón, además de pequeñas dosis de minerales como potasio y fósforo. Al utilizar este líquido como riego, le estás proporcionando a tus malvones un abono casero suave que actúa como una fuente directa de energía para el suelo.
Los microorganismos beneficiosos de la tierra descomponen este almidón, mejorando la estructura del sustrato y facilitando que las raíces de los geranios absorban mejor los nutrientes esenciales.
Este impulso nutricional no solo fortalece las raíces, sino que estimula el follaje y favorece una floración más abundante y vistosa a partir de la primavera. Además, al reutilizar el agua, adoptás una práctica sostenible que optimiza los recursos de tu hogar.
Para aprovechar al máximo sus propiedades sin poner en riesgo la salud del malvón, es fundamental seguir algunas recomendaciones de jardinería:
- Utilizar únicamente agua donde hayas cocinado fideos sin sal, aceites, especias o salsas, ya que la salinidad altera el pH de la tierra y puede deshidratar o quemar las raíces del geranio, lo que después ocasionará la muerte del ejemplar.
- Dejar enfriar el líquido por completo antes de regar, ya que el agua caliente de cocción dañaría de forma irreversible el sistema radicular los malvones.
- Respetar la frecuencia y aplicar el riego una vez cada tres semanas en invierno y una vez por semana en verano. Un exceso de almidón podría apelmazar la tierra o generar hongos si la maceta no cuenta con un buen drenaje.
Con este truco de jardinería, transformarás un residuo cotidiano en el aliado perfecto para que tus malvones luzcan sanos, fuertes y llenos de color desde la primavera.