Cómo cuidar un malvón o geranio en invierno para que estalle de flores en primavera

Una vez ubicada en un sitio protegido, conviene realizar una poda de invierno. Esta tarea de jardinería consiste en recortar aproximadamente la mitad de la longitud de los tallos y eliminar hojas dañadas, flores marchitas y ramas secas. De esta manera, el geranio concentra su energía en conservarse durante el invierno y estará preparado para emitir nuevos brotes vigorosos cuando aumente la temperatura.

Así tenés que cuidar tus geranios en invierno.

La ubicación también juega un papel clave. La clave pasará por mantener el malvón en un ambiente fresco, con temperaturas que oscilen entre los 5 y los 10 °C. Además, debe recibir buena iluminación natural y contar con una adecuada circulación de aire para reducir el riesgo de hongos y otras enfermedades.

Otro aspecto fundamental es el riego. Durante el invierno, el crecimiento del geranio disminuye considerablemente, por lo que también necesita menos agua. En la mayoría de los casos, basta con regar cada tres semanas, siempre comprobando previamente que el sustrato esté seco. Si llovió o la tierra aún conserva humedad, es preferible esperar unos días más antes de volver a regar, ya que el exceso de agua favorece la pudrición de las raíces.

Con estos cuidados de jardinería, el geranio o malvón tendrá muchas flores en primavera.

De esta forma, cuando llegue la primavera y las temperaturas superen de forma estable los 10 °C, el malvón podrá volver al exterior y notarás como, con el correr de los días, empieza a florecer. Por último, lo recomendable es exponerlo al sol de manera gradual para que se adapte sin sufrir estrés.