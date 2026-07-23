La Justicia Federal le concedió este jueves el beneficio de la prisión domiciliaria al mendocino Facundo Leal, ex titular de ARSAT y del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA), procesado por presunta infracción a la Ley de Estupefacientes.
El mendocino Facundo Leal recibió el beneficio de prisión domiciliaria por su adicción a las drogas
El ex funcionario de ARSAT dejó el penal de Ezeiza tras un fallo del juez Sebastián Ramos. Seguirá bajo proceso con monitoreo de tobillera electrónica en CABA
La decisión fue adoptada por el juez federal Sebastián Ramos -al frente del Juzgado Federal 6 de Comodoro Py- al hacer lugar a un planteo de la defensa basado en el severo cuadro de adicción a las drogas que padece el ex funcionario.
Leal permanecía detenido desde finales de mayo, cuando fue arrestado tras una serie de allanamientos en Buenos Aires y en su provincia natal, Mendoza. En esos operativos, las fuerzas de seguridad secuestraron más de U$S2,5 millones en efectivo (alrededor de U$S650.000 en un departamento de Palermo y unos U$S1,7 millones en Mendoza), divisas de múltiples países, dosis de cocaína, ketamina, pastillas de éxtasis, cristal MDMA y equipos de vigilancia.
Fundamentos del fallo y tobillera electrónica
Para hacer lugar al beneficio, el magistrado tomó en cuenta un peritaje del Cuerpo Médico Forense que constató en Leal un cuadro agudo de dependencia a las drogas y recomendó asistencia interdisciplinaria especializada.
En sus argumentos, se indicó que el encierro penitenciario resultaba "inadecuado y contraproducente", al no poder brindar el Servicio Penitenciario Federal el tratamiento adecuado para sus síntomas de abstinencia y ansiedad.
El fiscal federal Guillermo Marijuan dictaminó a favor de otorgarle la domiciliaria. Marijuan sostuvo que la imputación por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización resulta "endeble" hasta el momento, considerando que se trata de "una persona adicta" y no de un volumen de droga típico del tráfico a gran escala.
Tras el fallo, el mendocino fue trasladado desde la cárcel de Ezeiza hacia una vivienda en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Allí cumplirá el arresto bajo el monitoreo de la Dirección de Asistencia de Personas bajo Vigilancia Electrónica (tobillera electrónica). Su pareja, Julieta Griffa Berro, fue constituida como garante ante la Justicia.
Tres frentes judiciales
Facundo Leal, quien ejerció funciones durante las gestiones de Alberto Fernández y en áreas de transporte en el inicio de la administración de Javier Milei, afronta un complejo panorama judicial repartido en tres expedientes:
- Causa por drogas: radicada en Comodoro Py tras haber pasado inicialmente por los tribunales de San Isidro.
- Corrupción en ARSAT: se investigan presuntos retornos y sobreprecios en licitaciones directas y contrataciones públicas, causa que se originó tras el robo de material tecnológico en un depósito de San Fernando.
- Irregularidades en el ORSNA: se analiza un supuesto esquema irregular en la adjudicación de obras y contrataciones aeroportuarias.
En pocas palabras
- Prisión domiciliaria: Facundo Leal, ex titular de ARSAT, obtuvo arresto domiciliario por su adicción a las drogas.
- Fallo judicial: el juez federal Sebastián Ramos concedió el beneficio tras un peritaje médico y dictamen fiscal favorable.
- Causa judicial: Leal afronta tres expedientes, incluyendo causas por drogas, corrupción en ARSAT e irregularidades en el ORSNA.