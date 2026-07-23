El mendocino Facundo Leal recibió el beneficio de prisión domiciliaria por su adicción a las drogas

Valijas con dinero en un allanamiento a una propiedad de Facundo Leal en Mendoza. Foto: archivo

Fundamentos del fallo y tobillera electrónica

Para hacer lugar al beneficio, el magistrado tomó en cuenta un peritaje del Cuerpo Médico Forense que constató en Leal un cuadro agudo de dependencia a las drogas y recomendó asistencia interdisciplinaria especializada.

En sus argumentos, se indicó que el encierro penitenciario resultaba "inadecuado y contraproducente", al no poder brindar el Servicio Penitenciario Federal el tratamiento adecuado para sus síntomas de abstinencia y ansiedad.

El fiscal federal Guillermo Marijuan dictaminó a favor de otorgarle la domiciliaria. Marijuan sostuvo que la imputación por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización resulta "endeble" hasta el momento, considerando que se trata de "una persona adicta" y no de un volumen de droga típico del tráfico a gran escala.

Tras el fallo, el mendocino fue trasladado desde la cárcel de Ezeiza hacia una vivienda en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Allí cumplirá el arresto bajo el monitoreo de la Dirección de Asistencia de Personas bajo Vigilancia Electrónica (tobillera electrónica). Su pareja, Julieta Griffa Berro, fue constituida como garante ante la Justicia.

Sede de ARSAT. Foto: ARSAT

Tres frentes judiciales

Facundo Leal, quien ejerció funciones durante las gestiones de Alberto Fernández y en áreas de transporte en el inicio de la administración de Javier Milei, afronta un complejo panorama judicial repartido en tres expedientes:

Causa por drogas: radicada en Comodoro Py tras haber pasado inicialmente por los tribunales de San Isidro.

radicada en Comodoro Py tras haber pasado inicialmente por los tribunales de San Isidro. Corrupción en ARSAT: se investigan presuntos retornos y sobreprecios en licitaciones directas y contrataciones públicas, causa que se originó tras el robo de material tecnológico en un depósito de San Fernando.

se investigan presuntos retornos y sobreprecios en licitaciones directas y contrataciones públicas, causa que se originó tras el robo de material tecnológico en un depósito de San Fernando. Irregularidades en el ORSNA: se analiza un supuesto esquema irregular en la adjudicación de obras y contrataciones aeroportuarias.