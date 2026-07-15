El giro que Milei le dio a ARSAT en plena tormenta judicial por la trama de los mendocinos

Reorganización de ARSAT en medio del escándalo judicial

ARSAT, puntualmente, figura entre las Empresas y Entes del Sector Público Nacional que dependerán de la Vicejefatura de Gabinete del Interior, donde fue nombrado Gustavo Coria; un cordobés que también se ocupará de la relación de Nación con las provincias y el reparto de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN).

A pesar de este cambio, Mariano Greco se mantiene -al menos por ahora- en la presidencia de ARSAT. Si bien tiene origen en el peronismo, habría llegado al organismo con la venia de Caputo.

El manejo de la empresa estatal de satélites y telecomunicaciones está hoy en mira de la Justicia a raíz de sospechas sobre posibles contrataciones amañadas y cobro de coimas por parte de funcionarios de la gestión anterior a la de Greco, entre los que se encuentran los mendocinos Facundo Leal, ex titular de ARSAT, Gerardo Boschin, ex gerente, y Juan Andrés Navarro, ex subgerente.

Al mismo tiempo que se conocía el decreto, Leal y Boschin se presentaban a indagatoria ante el fiscal Fernando Domínguez, de San Isidro. Ambos presentaron escritos y se negaron a declarar. Navarro, en tanto, tiene cita en el juzgado este miércoles.

Con los cambios dispuestos por Milei, el Correo Argentino también quedó bajo la órbita de Coria; mientras que el Ente Nacional de Comunicaciones, como organismo descentralizado, pasó a depender directamente de Santilli.

La Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología permanecerá en manos del hombre de Caputo y bajo su ala estarán organismos como el Conicet, la Conae y el Banco Nacional de Datos Genéticos, pero ya no tendrá control sobre el ARSAT.

ARSAT, investigado

Esta semana y la semana pasada el fiscal Domínguez avanzó con las indagatorias no solo de ex funcionarios de ARSAT sino también de directivos de la empresa de logística ALS que quedó en el centro de las sospechas de posible corrupción.

Leal y Boschin se presentaron el lunes –el primero trasladado desde la cárcel de Marcos Paz- junto a su abogado Marcelo Rocchetti. Ambos cuestionaron la investigación mediante escritos y el avance de las indagatorias mientras aún se está produciendo prueba en el expediente.

Leal también cuestionó que las 3 causas que lo tienen como acusado –tenencia de drogas para comercialización, enriquecimiento ilícito; y esta de cohecho, malversación y fraude- tramiten en juzgados distintos, con fiscales y jueces diferentes. Lo que, a su entender, dificulta la defensa.

Sobre la causa ARSAT y las acusaciones en particular, Boschin prefirió el silencio. Leal, en cambio, aseguró no haber tenido incidencia en las licitaciones a raíz de su cargo (presidente).

Foto: redes sociales

A las 10 de este miércoles, en tanto, se esperaba la presentación del tercer mendocino del caso: un ex subgerente de Administración y gerente comercial que, según la imputación, fue quien propuso el cambio de depósito de los bienes de ARSAT y la contratación del servicio de ALS.

La hipótesis judicial sostiene que el proceso de contratación fue simulado para beneficiar a esa empresa con sobreprecios en los contratos a cambio del pago de coimas.

El dinero y las drogas de Facundo Leal

Si bien Leal ya había expresado con anterioridad que las drogas halladas en el allanamiento de su departamento en Palermo, Buenos Aires, era para consumo personal; nada dijo al respecto en esta ocasión. Es que esa causa, que es la que lo mantiene detenido, tramita en Comodoro Py y no en el Juzgado de San Isidro.

El ex ARSAT y ORSNA, organismo que regula los aeropuertos y del cual fue parte en la era Milei, tampoco hizo referencia a los 2,4 millones de dólares que se encontraron en efectivo en sus propiedades de Buenos Aires y Mendoza.

Al no declarar, tampoco se expresó sobre otros hallazgos, como la valija con elementos de espionaje, o la desaparición de otra, como la que se vio que una de sus hijas y su pareja sacaban del departamento de la capital mendocina.

Una vez que termine la toma de indagatorias, el juez Lino Mirabelli que tiene a su cargo la causa ARSAT deberá tomar una decisión respecto de la situación procesal de los imputados.