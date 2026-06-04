“Eran dos valijas pesadas”. Así describieron las carry on que una mujer retiró del departamento del ex presidente de ARSAT Facundo Leal justo antes del allanamiento ordenado por la Justicia Federal, que lo investiga junto a otros mendocinos por presunto cobro de coimas, robo de material estratégico, malversación de fondos y defraudación al Estado.
"Eran dos valijas pesadas": la pista que abrió nuevos allanamientos en el caso de los mendocinos de ARSAT
La Justicia ordenó nuevos allanamientos para seguir la pista de dos valijas retiradas del departamento del ex ARSAT Facundo Leal antes del operativo federal
Como reveló Diario UNO, la mujer sabía que la Policía Federal llegaría al edificio de Boulogne Sur Mer y Sargento Cabral. Ese mismo día, a primera hora, se había realizado una primera inspección. Sin embargo, por decisión del juez Lino Mirabelli, el procedimiento no avanzó y el allanamiento fue postergado para la tarde.
La lupa de la Justicia está puesta ahora sobre esas dos valijas misteriosas. Tanto es así que, una semana después, se ordenaron nuevos allanamientos en Mendoza para intentar reconstruir qué ocurrió con ellas.
Los operativos fueron cinco. Dos de ellos, en viviendas ubicadas dentro del barrio Palmares, donde la familia Leal tiene asiento.
Tras revisar las cámaras de seguridad, la hipótesis inicial cambió. La mujer que apareció retirando las valijas -y que, según testigos, sería la pareja actual de Facundo Leal- ya no es la única apuntada: las imágenes también ubican en la escena a una de las hijas del ex titular de ARSAT.
Valijas, dólares y misterio: las ramificaciones del caso ARSAT
La base de al menos dos allanamientos ordenados el miércoles por la tarde desde San Isidro era la búsqueda de las dos mujeres y las valijas con las que salieron del departamento de Leal en plena Quinta Sección de Ciudad.
En principio, en los domicilios allanados este jueves en el barrio privado solo se encontró una de las maletas, con ropa. Por lo que la investigación sigue su curso, con incógnitas por resolver.
El jueves pasado, en el departamento de las Torres Thays, después de la salida de una hija de Leal y quien sería la actual pareja del ex ARSAT, la Policía sí descubrió otra valija, que contenía aproximadamente un millón de dólares. En total, ese día se secuestraron del domicilio 1.700.000 de dólares, según los registros oficiales.
Horas antes, en otro domicilio de Leal en Palermo, Buenos Aires, la Federal secuestró más dinero en moneda extranjera (U$S650.000), drogas y otra valija, esta vez, con elementos propios de espionaje.
El ex titular de ARSAT permanece detenido. No así otros mendocinos que también fueron allanados la semana pasada: Gerardo Boschin y Juan Andrés Navarro. En su caso, la Justicia solo secuestró documentación y hardware de almacenamiento.
El inicio del caso de los mendocinos de ARSAT
Los primeros allanamientos se ordenaron en el marco de una causa por un robo millonario de equipos tecnológicos de ARSAT, que desaparecieron de un depósito a cargo de la empresa de logística ALS, contratada por la propia compañía estatal.
La sospecha del fiscal Fernando Domínguez es que la ex cúpula de ARSAT, liderada por Leal, tuvo responsabilidad en ese robo. Pero los hallazgos en los diversos allanamientos le dieron un giro a la causa.
La hipótesis ahora –además de la de la sustracción de elementos tecnológicos de valor millonario- es que la contratación de esa empresa estuvo “arreglada” a cambio de coimas.
La investigación entonces derivó en posible cohecho, malversación, defraudación al Estado, entre otros delitos que tienen que ver con la función pública. Además, sobre Facundo Leal pesa una causa por drogas.