"Eran dos valijas pesadas": la pista que abrió nuevos allanamientos en el caso de los mendocinos de ARSAT

allanamiento facundo leal arsat Parte de lo secuestrado en los departamentos del ex ARSAT Facundo Leal fue dado a conocer por la Policía Federal en un video.

Los operativos fueron cinco. Dos de ellos, en viviendas ubicadas dentro del barrio Palmares, donde la familia Leal tiene asiento.

Tras revisar las cámaras de seguridad, la hipótesis inicial cambió. La mujer que apareció retirando las valijas -y que, según testigos, sería la pareja actual de Facundo Leal- ya no es la única apuntada: las imágenes también ubican en la escena a una de las hijas del ex titular de ARSAT.

Valijas, dólares y misterio: las ramificaciones del caso ARSAT

La base de al menos dos allanamientos ordenados el miércoles por la tarde desde San Isidro era la búsqueda de las dos mujeres y las valijas con las que salieron del departamento de Leal en plena Quinta Sección de Ciudad.

En principio, en los domicilios allanados este jueves en el barrio privado solo se encontró una de las maletas, con ropa. Por lo que la investigación sigue su curso, con incógnitas por resolver.

El jueves pasado, en el departamento de las Torres Thays, después de la salida de una hija de Leal y quien sería la actual pareja del ex ARSAT, la Policía sí descubrió otra valija, que contenía aproximadamente un millón de dólares. En total, ese día se secuestraron del domicilio 1.700.000 de dólares, según los registros oficiales.

torres thays facundo leal allanamiento causa arsat De esta torre de lujo salieron dos mujeres relacionadas con Facundo Leal con dos valijas antes del allanamiento. Foto: Natalia Sosa Abagianos/Diario UNO

Horas antes, en otro domicilio de Leal en Palermo, Buenos Aires, la Federal secuestró más dinero en moneda extranjera (U$S650.000), drogas y otra valija, esta vez, con elementos propios de espionaje.

El ex titular de ARSAT permanece detenido. No así otros mendocinos que también fueron allanados la semana pasada: Gerardo Boschin y Juan Andrés Navarro. En su caso, la Justicia solo secuestró documentación y hardware de almacenamiento.

El inicio del caso de los mendocinos de ARSAT

Los primeros allanamientos se ordenaron en el marco de una causa por un robo millonario de equipos tecnológicos de ARSAT, que desaparecieron de un depósito a cargo de la empresa de logística ALS, contratada por la propia compañía estatal.

La sospecha del fiscal Fernando Domínguez es que la ex cúpula de ARSAT, liderada por Leal, tuvo responsabilidad en ese robo. Pero los hallazgos en los diversos allanamientos le dieron un giro a la causa.

La hipótesis ahora –además de la de la sustracción de elementos tecnológicos de valor millonario- es que la contratación de esa empresa estuvo “arreglada” a cambio de coimas.

facundo leal arsat allanamiento espionaje La valija con herramientas de inteligencia que secuestraron del departamento del ex ARSAT Facundo Leal, en Buenos Aires.

La investigación entonces derivó en posible cohecho, malversación, defraudación al Estado, entre otros delitos que tienen que ver con la función pública. Además, sobre Facundo Leal pesa una causa por drogas.