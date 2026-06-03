La banda de los mendocinos y los secretos detrás de los allanamientos en countries y torres de lujo

La primera es de Juan Andrés Navarro, la segunda de Gerardo Boschín, y la tercera de Facundo Leal, los tres mendocinos, parte de la cúpula de ARSAT, investigados en un caso que, a partir de estos allanamientos, tuvo derivaciones inesperadas.

La droga en Palermo, clave del allanamiento a Facundo Leal en Mendoza

Sargento Cabral al 700. No es una casa como la que la Federal imaginaba; es la dirección de una torre de lujo, ubicada en la esquina de ese callejón y Boulonge Sur Mer: Torres Thays. Leal tiene allí un departamento en el piso 4, aunque el juez no tenía ese dato con tanta precisión.

No vive ahí. Pero va de a ratos, seguido. Al igual que su familia. Aunque su casa principal está en un barrio privado de Godoy Cruz, cerca de las torres está el estudio jurídico que tiene con su esposa.

Esa mañana Leal y ella no estaban en el departamento. Sí sus hijas. Y, entonces, el juez de San Isidro prefirió dejar el allanamiento para otro momento.

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Hasta que algo pasó en Buenos Aires: en el registro que se estaba haciendo en otro inmueble del ex ARSAT, en Palermo, no solo hallaron material de la empresa estatal, dólares y otras monedas extranjeras en efectivo sino también droga, balanzas y bolsitas ziploc.

Ese hallazgo llamó la atención de Mirabelli, que cambió el rumbo de la investigación inmediatamente, prorrogó su jurisdicción y reordenó entrar al depto de Leal por la tarde.

A pesar de que el ex ARSAT y ORSNA (organismo que controla los aeropuertos) ya estaba advertido de los allanamientos, la Policía igual encontró 1.700.000 de dólares, organizados en fajos termosellados.

Otros dos allanamientos en simultáneo

También para primera hora de la mañana, el juez Mirabelli pidió que la Justicia y la Policía Federal mendocina llevaran a cabo otros los otros dos allanamientos: el de Chacras, en una casa de Las Candelas, perteneciente a Navarro, ex gerente comercial de ARSAT hasta 2023; y el de Cerro de las Rosas, en una casa dentro del Dalvian, perteneciente a Boschín, ex gerente de Administración y Finanzas y ex subgerente de Compras y Contrataciones de ARSAT; y –luego- presidente de Trenes Argentinos Operaciones.

Estos dos registros se llevaron a cabo sin inconvenientes, aunque hubo un dato en el pedido de allanamiento a Boschín que llama la atención: los policías tenían expresamente indicado no secuestrar el teléfono del ex gerente de ARSAT.

La causa entró en secreto de sumario, con Leal detenido en Buenos Aires.

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La llamada “banda de los mendocinos” cuya pesquisa arrancó por robo de material de ARSAT, ahora está investigada por presunto pago de coimas, defraudación al Estado, malversación de fondos, negociaciones incompatibles con la función pública; y, en el caso de Facundo Leal, además, tenencia de drogas.

Lo último en la causa de Facundo Leal, de ARSAT

Como ex presidente de ARSAT, el mendocino Facundo Leal - funcionario en las gestiones de Alberto Fernández y Javier Milei- es el principal investigado en la causa.

Por los hallazgos en los allanamientos, lo que estima el fiscal Federico Domínguez es que no solo había connivencia para el robo de material de ARSAT, sino también todo un entramado de corrupción para la contratación de la empresa de logística que tenía a su cargo el cuidado de esos elementos.

Y además, se abrieron nuevas preguntas: es que si bien en Mendoza “solo” hallaron millones de dólares, en Buenos Aires se toparon con que Leal tenía un maletín estanco marca Panaro con elementos propios de espionaje, con micrófonos o cámaras escondidos: anteojos, llaves de un auto, un mouse y una lapicera; además de grabadores, un rastreador GPS y un inhibidor de señal inalámbrica.

Como si fuera una serie de Netflix, a Facundo Leal también le encontraron un teléfono satelital Iridium 9555, que permite comunicarse hasta con el Polo Norte. ¿Para qué tenía todo esto?