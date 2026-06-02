Casas, autos y dólares de Facundo Leal: la "banda de los mendocinos" que está en la mira de la Justicia

El listado de ex funcionarios de ARSAT o empresarios investigados se completa con más directivos o intermediarios vinculados a la empresa Argentina Logistic Services SA.

Según lo que se sabe de la causa, que entró en secreto de sumario, la sospecha del fiscal es que los funcionarios de ARSAT habrían “arreglado” un contrato con la compañía para beneficiarla como proveedora a cambio del pago de coimas y posibles sobreprecios.

allanamiento facundo leal arsat Parte de los dólares secuestrados en los departamentos de Facundo Leal, en Buenos Aires y Mendoza. Foto: gentileza

En paralelo, avanza una investigación inicial por faltante de material estratégico y tecnológico de ARSAT. De hecho, en los allanamientos a las propiedades de Leal se secuestraron un inhibidor de señal, valijas con material de espionaje, celulares, notebooks, otros aparatos tecnológicos y cuatro pasaportes –además de las drogas-.

Los bienes de Facundo Leal y otros mendocinos investigados

Uno de los puntos clave de la enorme causa FSM1924/2024, radicada en la Justicia Federal de San Isidro bajo la instrucción del juez Lino Mirabelli y el fiscal Fernando Domínguez, es el hallazgo de dinero en efectivo en las propiedades de Facundo Leal, tanto en Palermo, Buenos Aires, como en la Ciudad de Mendoza.

Como funcionarios del gobierno nacional, Leal presentó sus declaraciones patrimoniales todos los años desde el 2020 ante la Oficina Anticorrupción.

Pero entre los bienes y dinero declarados –no solo como parte de ARSAT sino también como presidente del Directorio del ORSNA (organismo que controla los aeropuertos en Argentina) y lo encontrado por la Policía Federal Argentina existe un desfasaje.

El estilo de vida que dejó al descubierto el operativo judicial puso el ojo sobre la legalidad de su declaración jurada.

Es que, durante la requisa en Palermo, se hallaron más de 650.000 dólares en billetes; considerables en pesos argentinos y más dinero correspondiente a otros 6 países.

Y en Mendoza, en su departamento del 4to piso de las Torres Thays de la Quinta Sección, descubrieron otros 1.700.000 de dólares, organizados en fajos termosellados. En este caso, el allanamiento fue el jueves 28 de mayo a la tarde.

torres thays facundo leal allanamiento causa arsat El edificio donde se concretó uno de los 3 allanamientos a Facundo Leal en Mendoza, una torre en plena Quinta Sección de Ciudad. Foto: Natalia Sosa Abagianos/Diario UNO

Las declaraciones de Facundo Leal

Facundo Leal llega a la presidencia de ARSAT en el 2020 con 6 propiedades - una casa en Mendoza, un departamento para vacaciones en Malargüe, dos inmuebles en Godoy Cruz, y dos en Ciudad-; tres vehículos; unos $12 millones en efectivo y pocos dólares, en ese momento equivalentes a unos $237.000 en una caja de ahorro.

El mendocino deja la compañía estatal en febrero del 2024, sumando un departamento más en la capital de Mendoza -uno de los allanamientos fue en un inmueble en una torre de lujo de este municipio- y mejoras en una de las propiedades que tiene en Godoy Cruz. En el camino cambió vehículos y lo que se investiga es si las compras coincidieron con la contratación de la empresa de logística de ARSAT, clave en la supuesta maniobra de corrupción.

Respecto de declarar dólares, fue esquivo.

A lo largo de su estadía a cargo del ARSAT solo reportó tener 204.050 dólares en efectivo al inicio del 2021. Luego –y antes-, apenas unos pocos dólares en una caja de ahorro.

En el crecimiento de su patrimonio declarado sí se destaca el de una empresa unipersonal -tiene un estudio jurídico-, que mantuvo a lo largo de la gestión y acabó transformándose en su principal activo –incluso durante su paso por el directorio del ORSNA, en 2025-.

El patrimonio de Gerardo Boschin al llegar y al irse de ARSAT

Gerardo Boschin se desempeñó como gerente de Compras y Contrataciones y luego como gerente de Administración y Finanzas en ARSAT. Ya en la gestión de Milei, al igual que Leal, pasa a la Secretaría de Transporte.

En contraste con el alto perfil con el que era conocido en San Rafael, en su declaración jurada inicial –febrero de 2020- apenas declaró dos vehículos y una cuenta corriente con $75. Ni inmuebles, ni dinero en efectivo, ni dólares.

Gerardo Boschin.jpg Gerardo Boschin, oriundo de San Rafael. Foto: archivo

Su declaración más reciente es de fines del 2024. Entonces, declaró una casa de 300 m2 en un barrio privado, adquirida ese mismo año; dos vehículos más nuevos; una caja de ahorro con poco más de $4,5 millones; efectivo por solo $5.000; y saldos en fondos comunes de inversión.

Aseguró tener la mita de una empresa de Servicios de Aduana y Comercio Exterior pero la valuó en $0.

Boschin declaró deberle plata a la esposa de Leal

Un dato llamativo de la última DDJJ es que declaró deberle $71.250.000 a Eliana Gudiño, pareja de su ex jefe Facundo Leal.

También, declaró otra deuda, por $57.950.000 con su esposa, María Fernanda Ávila.

Los bienes de Juan Navarro al llegar y al irse de ARSAT

Juan Andrés Navarro se desempeñó como subgerente de Administración en ARSAT. Al llegar, en 2020, declaró una casa en Chacras de Coria, montos menores en pesos y solo 31 dólares en una caja de ahorro.

Sí declaró participación en 6 sociedades: Alfina S.A. (50%), Alto Benegas S.A. (96%), Dosur S.A. (50%), Corp. Massa S.A. (50%), Inter Massa S.A. (50%) y NBS Consultoría y Logística Integral S.A. (33%).

Su patrimonio declarado se mantuvo casi inmutable. Salió del ARSAT en 2023 con el mismo inmueble ubicado en Luján de Cuyo; unos $3 millones y otro tanto similar en su equivalente en dólares. Mantuvo sus acciones; y sacó un préstamo hipotecario.

Tras ello, no se advierte una nueva presencia suya en el Estado como funcionario.

El robo de materiales del ARSAT, la punta del ovillo

El entramado de posible corrupción se originó a partir de otra causa, que está en plena investigación judicial: a principios del 2024, empleados de ARSAT descubrieron un robo a gran escala en un depósito ubicado en la localidad bonaerense de San Fernando. Este predio albergaba equipamiento tecnológico de altísimo valor económico y estratégico, destinado al mantenimiento y expansión de la Red Federal de Fibra Óptica.

Facundo-Leal.jpg Antes de desembarcar en el ente regulador de los aeropuertos, el abogado nacido en Mendoza fue varios años funcionario de ARSAT. Foto: archivo

Las inspecciones iniciales sobre el lugar revelaron que 15 contenedores habían sido completamente saqueados. Pero hubo un dato que le llamó la atención al fiscal: las cámaras de seguridad estaban sin funcionar y el cerco eléctrico perimetral presentaba cortes que llevaban un buen tiempo sin ser reparados.

Ese depósito era operado por una empresa tercerizada: Argentina Logistic Services, contratada durante la gestión de Facundo Leal para custodiar el material de ARSAT.

Ante las sospechas de negligencia o posible complicidad de funcionarios, el fiscal Domínguez ordenó el secuestro de celulares y computadoras de personal y directivos de la empresa de logística; y fue entonces cuando de las comunicaciones surgió la aparente vinculación con “la banda de los mendocinos”.

Cómo operaba la banda de los mendocinos de ARSAT, según la investigación

En principio, la primera maniobra sospechosa se da el 29 de junio de 2021, cuando el mendocino Juan Andrés Navarro, gerente comercial de ARSAT, firmó un memorándum interno clave que proponía un cambio radical en la estrategia de almacenamiento de los bienes de la empresa. En ese documento, sugería como una opción óptima, el traslado del material sensible y la contratación directa de la firma Argentina Logistic para su cuidado.

Tres meses después, se lanza de todas maneras un llamado público para cotizar diferentes propuestas. Las ofertas fueron de ALS, de Transportes Padilla y de Tradelog. Pero resulta que no era más que una pantomima… las tres empresas son parte de la misma familia Padilla.

als logistica corrupcion arsat

El mendocino Facundo Leal, cabeza de la estructura de poder investigada por la fiscalía, es abogado. Llegó a ARSAT de la mano del ex gobernador peronista Rodolfo Gabrielli hace casi 20 años pero, desde entonces, sobrevivió a los gobiernos venideros; hasta que en 2020 fue nombrado presidente de la sociedad estatal.

Más acá en el tiempo, a pesar de un nuevo cambio de gobierno, Leal se mantuvo dentro de ARSAT como planta permanente, lo que le aseguró no solo un sueldo sino el acceso a las instalaciones y materiales.

En paralelo, asumió al frente del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA), un cargo ad honorem pero en un lugar estratégico.

facundo-leal-4.jpg

Gerardo Boschin, en tanto, asoma en la investigación del fiscal como un segundo pilar en la “banda de los mendocinos”. Por sus cargos en ARSAT, por él debían transitar, autorizarse y monetizarse todos los expedientes de compras del Estado.

Su perfil es más bien técnico, por sus conocimientos como administrador de empresas y su expertise en materia de exportaciones y normativas aduaneras.

Con la asunción de Milei, pasó a ser presidente de Trenes Argentinos Operaciones, la empresa estatal encargada de administrar y gestionar toda la red del sistema ferroviario de pasajeros a nivel nacional.

Su salida de Nación se dio al mismo tiempo que la de Facundo Leal, en enero de 2025.