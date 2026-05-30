Quién es el ex funcionario nacional mendocino detenido con millones de dólares y drogas

La investigación había comenzado por una denuncia relacionada con el presunto robo de equipamiento tecnológico perteneciente a ARSAT, pero el hallazgo obligó a abrir nuevas líneas judiciales vinculadas al presunto lavado de activos y delitos contemplados en la Ley de Drogas.

Cómo llegó el ex funcionario a ARSAT desde su Godoy Cruz natal

Facundo-Leal.jpg Antes de desembarcar en el ente regulador de los aeropuertos, el abogado nacido en Mendoza fue varios años funcionario de ARSAT. Foto: archivo

Según notas publicadas en Diario UNO, Facundo Leal nació en Godoy Cruz y cursó sus estudios secundarios en el Liceo Agrícola. Luego se recibió de abogado en la Universidad de Mendoza y más tarde se especializó en Derecho Económico.

Aunque desarrolló buena parte de su carrera profesional en Buenos Aires, mantuvo durante años su residencia familiar en Mendoza. En 2022, cuando alcanzó el punto más alto de su trayectoria dentro del Estado, viajaba semanalmente entre ambas ciudades para reunirse con su esposa y sus dos hijas.

Su nombre estuvo ligado durante casi dos décadas a ARSAT. Formó parte de equipos técnicos y legales desde los primeros años de la empresa estatal y participó de la etapa en la que se concretó el desarrollo de los satélites ARSAT-1 y ARSAT-2.

En agosto de 2022 fue designado presidente de la compañía, una de las empresas públicas más importantes del área tecnológica. Desde ese cargo quedó al frente de infraestructura estratégica vinculada a las telecomunicaciones, la Red Federal de Fibra Óptica y sistemas utilizados por distintos organismos del Estado.

El ex funcionario que atravesó gobiernos opuestos

La trayectoria de Leal trascendió a un signo político determinado ya que conservó cargos bajo gobiernos antagónicos, como el de Alberto Fernández y el de Javier Milei.

Su carrera creció durante las administraciones kirchneristas y alcanzó la presidencia de ARSAT durante el gobierno de Alberto Fernández. Sin embargo, tras el cambio de signo político en la Casa Rosada no abandonó la función pública.

Luego de dejar ARSAT en 2025 fue designado al frente del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA), otro puesto de peso dentro de la estructura estatal. Desde allí continuó vinculado a áreas estratégicas relacionadas con infraestructura y transporte.

Incluso después de presentar su renuncia a ese organismo, seguía perteneciendo a la planta permanente de ARSAT, situación que le permitía conservar un vínculo laboral con la empresa estatal.

Facundo-Leal-22.jpg Facundo Leal fue funcionario en el gobierno de Alberto Fernández y en el de Javier Milei. Foto: archivo

Un allanamiento puso en evidencia el caso Leal

La causa que terminó con su detención no había sido iniciada por sospechas de narcotráfico ni por movimientos financieros irregulares. Los investigadores buscaban elementos relacionados con una denuncia por el presunto robo de equipamiento tecnológico de ARSAT.

Pero durante el allanamiento realizado en su departamento porteño apareció un escenario completamente distinto al esperado.

Según la investigación, en la vivienda fueron encontrados alrededor de 650.000 dólares en efectivo, además de pesos argentinos y billetes correspondientes a otras naciones. También fueron secuestradas cantidades significativas de droga, entre las cuales se puede mencionar la cocaína, ketamina y otras sustancias sintéticas.

A partir de esos hallazgos, la Justicia Federal abrió nuevas derivaciones penales que hoy mantienen a Leal detenido mientras se intenta determinar el origen de los fondos y el vínculo con las sustancias encontradas.

El caso puso bajo una luz completamente distinta la trayectoria de un funcionario que pasó de ocupar un cargo en el gobierno nacional a quedar en el centro de una investigación que involucra otros delitos.