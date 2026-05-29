Cancillería se comprometió a intervenir por los dos mendocinos detenidos en Libia

Lucas Aguilera y Paula Giménez Lucas Aguilera y Paula Giménez, los mendocinos que fueron detenidos en Libia del Este cuando intentaban llevar comida y medicamentos a Gaza

Una prueba de vida y nuevos datos sobre la detención

La información más alentadora de las últimas horas llegó a través del diplomático italiano que logró tomar contacto con los dos ciudadanos de ese país que también permanecen retenidos junto a integrantes de la caravana humanitaria.

Según explicó Beto Aguilera, hermano de Lucas, el cónsul pudo verificar que los italianos estaban en buen estado de salud. Además, consultó por el resto de los detenidos, entre ellos Paula Giménez y Lucas Aguilera. Aunque las autoridades libias no le permitieron verlos personalmente, le aseguraron que también estaban bien.

Para las familias, esa respuesta constituye hasta ahora la prueba de vida más sólida obtenida desde que se perdió el contacto directo con los mendocinos.

En el mismo sentido, surgieron nuevos datos sobre las condiciones de detención. Los familiares fueron informados de que hombres y mujeres ya no están juntos porque los han separado por sexo.

También trascendió que existían preocupaciones respecto de las condiciones en las que estaban alojados los activistas y que el diplomático italiano había solicitado mejoras para los detenidos.

El compromiso de Cancillería y las dificultades del caso

Tras mantener contacto con funcionarios nacionales, las familias recibieron el compromiso de que la Cancillería argentina continuará realizando gestiones para obtener información y trabajar por la liberación de los dos mendocinos.

Aguilera explicó que la situación presenta dificultades particulares porque los detenidos se encuentran en la zona oriental de Libia, bajo control de una autoridad política y militar que no cuenta con reconocimiento internacional pleno. Esa condición complica las vías diplomáticas habituales y vuelve más compleja la asistencia consular.

Paula Giménez y Lucas Aguilera integraban una caravana internacional de ayuda humanitaria que tenía como objetivo llegar hasta Gaza. Ambos fueron retenidos junto a otros activistas cuando una delegación del convoy intentó negociar el avance de la misión en el este libio.

Mientras continúa la incertidumbre sobre cuándo podrán recuperar la libertad, las familias consideran que la intervención formal de Cancillería representa un paso importante porque obliga al Estado argentino a seguir de cerca el caso y brindar respuestas sobre la situación de los dos mendocinos.