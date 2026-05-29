Encontraron muerta a una adolescente que era intensamente buscada y conmociona la principal hipótesis

Dulce misiones Tristeza y conmoción por la aparición del cuerpo de Dulce Candia en Eldorado, Misiones. Foto: gentileza

Investigan la causa de muerte de la adolescente y no descartan ninguna hipótesis

El Comisario Mayor Daniel Orlando Molina, jefe de la Unidad Regional III de la Policía de Misiones, explicó que los primeros datos indican que la joven llevaba más de siete días fallecida en el lugar donde fue encontrada, tal como publica Noticias Argentinas.

“El cuerpo, según el primer informe médico-policial, lleva más de siete días de fallecida en el lugar, estaba bastante en estado avanzado de descomposición”, señaló el funcionario en declaraciones a un medio local.

Molina indicó además que la investigación permanece abierta y que los peritos trabajan sobre distintas líneas. “Abrimos los abanicos de todas las hipótesis posibles, se van trabajando y se van descartando con la investigación”, sostuvo.

policia-misiones La policía de Misiones halló a Dulce sin vida. Su cuerpo estaba en avanzado estado de descomposición. Imagen ilustrativa.

En relación con las primeras pericias, el jefe policial agregó que existen indicios que podrían estar vinculados con una posible asfixia, aunque aclaró que esa hipótesis todavía debe ser confirmada. “Hay algunos indicios que podrían indicar una posible asfixia, como causa de muerte, pero eso tiene que ser confirmado a través de la autopsia y de otros exámenes periciales”, detalló.

Mientras avanza la causa, las autoridades solicitaron colaboración a la comunidad para reunir más información. “Si tienen datos, cámaras de seguridad o alguna información que pueda aportar, se acerque a la comisaría más cercana”, pidió Molina.