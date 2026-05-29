La búsqueda de una adolescente de 17 años terminó de la peor manera en la provincia de Misiones. Dulce María Beatriz Candia, desaparecida desde mediados de mayo, fue encontrada muerta en una construcción abandonada de la ciudad de Eldorado, en un caso rodeado de fuerte hermetismo y que permanece bajo investigación judicial.
Encontraron muerta a una adolescente que era intensamente buscada y conmociona la principal hipótesis
Dulce candia era buscada desde mediados de mayo. El cuerpo de la adolescente fue hallado en avanzado estado de descomposición
La confirmación llegó este jueves por la noche, luego de que vecinos alertaran al sistema de emergencias sobre la presencia de un cuerpo en un edificio deshabitado. Tras el aviso, efectivos policiales preservaron la escena y dieron intervención al Cuerpo Médico Forense.
El cadáver fue trasladado a la morgue judicial para realizar la autopsia correspondiente. Según informó el medio local ElDópolis, el examen preliminar determinó que el cuerpo se encontraba en avanzado estado de descomposición.
Investigan la causa de muerte de la adolescente y no descartan ninguna hipótesis
El Comisario Mayor Daniel Orlando Molina, jefe de la Unidad Regional III de la Policía de Misiones, explicó que los primeros datos indican que la joven llevaba más de siete días fallecida en el lugar donde fue encontrada, tal como publica Noticias Argentinas.
“El cuerpo, según el primer informe médico-policial, lleva más de siete días de fallecida en el lugar, estaba bastante en estado avanzado de descomposición”, señaló el funcionario en declaraciones a un medio local.
Molina indicó además que la investigación permanece abierta y que los peritos trabajan sobre distintas líneas. “Abrimos los abanicos de todas las hipótesis posibles, se van trabajando y se van descartando con la investigación”, sostuvo.
En relación con las primeras pericias, el jefe policial agregó que existen indicios que podrían estar vinculados con una posible asfixia, aunque aclaró que esa hipótesis todavía debe ser confirmada. “Hay algunos indicios que podrían indicar una posible asfixia, como causa de muerte, pero eso tiene que ser confirmado a través de la autopsia y de otros exámenes periciales”, detalló.
Mientras avanza la causa, las autoridades solicitaron colaboración a la comunidad para reunir más información. “Si tienen datos, cámaras de seguridad o alguna información que pueda aportar, se acerque a la comisaría más cercana”, pidió Molina.