Por primera vez desde que comenzó la investigación en Córdoba por la desaparición de Agostina Vega, el remisero que trasladó a la menor declaró públicamente y reconstruyó los minutos previos a que la adolescente llegara al domicilio de Claudio Gabriel Barrelier, el hombre detenido en la causa.
Habló el remisero que llevó a la adolescente desaparecida hasta la casa del detenido: "Me llamó la atención"
Contó cómo fue el viaje de la adolescente desaparecida desde General Mosconi hasta Cofico y reveló cuál fue la actitud que más le llamó la atención del acusado
Ariel relató que la noche del sábado 23 de mayo, cerca de las 22.30, Agostina salió de su casa en barrio General Mosconi y tomó un remis en una parada ubicada a pocos metros. Según contó, el destino inicialmente le generó dudas por la distancia del recorrido.
“Me pasa la dirección, pero cuando se sube le vuelvo a preguntar sobre el lugar porque me llamó la atención”, recordó en diálogo con la prensa. También explicó que durante el viaje le consultó la edad, el nombre y de dónde era la joven.
El conductor afirmó que la adolescente le dijo que era “la nieta de Miguel” y le comentó que iba a encontrarse con “el novio de su mamá” para darle una sorpresa. “Estaba contenta, hablando y no usó el celular durante el viaje”, señaló.
La escena que despertó sospechas en el caso de la adolescente desaparecida en Córdoba
El remisero explicó que la situación cambió cuando llegaron al punto de encuentro, en la zona de Fragueiro y Campillo, en Cofico. Allí apareció un hombre vestido con campera negra y gorra para pagar el viaje.
“Me dice ‘ahí te viene a pagar ese chico’. Se acerca y me pregunta cuánto es. Le respondo que eran $11.300”, relató. Según Ariel, el hombre aseguró que no tenía el monto completo y hasta le entregó un dólar para completar el pago.
Sin embargo, lo que más lo inquietó fue la actitud del sospechoso. “No me miraba la cara, se puso de costado y estaba encapuchado”, describió.
Pese a eso, aseguró que Agostina descendió del auto “caminando con confianza”, junto al acusado, “como si fuese un pariente”.
Al día siguiente, mientras veía el partido entre Belgrano y River, Ariel encontró en redes sociales la imagen de la adolescente desaparecida y entendió que él había sido quien la trasladó esa noche. “Me pude comunicar con la mamá y le conté que yo la había llevado”, explicó.
Finalmente, expresó su angustia por el desenlace del caso: “Estoy decepcionado porque no esperaba que esto termine así”. Y agregó: “Me da bronca no haber reaccionado en el momento”.