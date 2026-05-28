Qué se sabe de Agostina Vega, desaparecida en Córdoba: el dato que encendió las alarmas de los investigadores

El dato que encendió las alarmas de los investigadores de Córdoba, es que Barrelier ya cuenta con antecedentes penales por privación ilegítima de la libertad contra una expareja.

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Desaparecida en Córdoba: el señuelo del engaño

La reconstrucción de las últimas horas de Agostina Vega, desaparecida desde el sábado en Córdoba, sugiere que la adolescente cayó en una trampa. La pesquisa sostiene que el detenido la convenció de encontrarse esa noche bajo la excusa de entregarle un regalo sorpresa para su mamá.

Esta teoría no se basa en conjeturas, sino en una prueba fundamental: un audio de WhatsApp. Antes de desaparecer, Agostina le envió un mensaje de voz a una amiga contándole exactamente el plan y el motivo por el cual iba a reunirse con esta persona.

El itinerario fatal indica que la joven tomó un remis -cuyo viaje habría sido pagado por el propio imputado- desde su domicilio hasta la esquina de las calles Fragueiro y Juan del Campillo, en el barrio Cofico. Allí la esperaba Barrelier. Poco después de las 22:30 horas, el celular de Agostina se apagó por completo y dejó de emitir señal.

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Desaparecida en Córdoba: la coartada del sospechoso

Desde la defensa del detenido no negaron el encuentro. De hecho, el abogado de Barrelier confirmó que la reunión existió, pero aportó una versión que la Justicia mira de reojo.

Según el relato del imputado, tras encontrarse en barrio Cofico, Agostina se subió repentinamente a un "misterioso auto rojo" con rumbo desconocido, perdiéndola de vista de forma definitiva.

Para confirmar o derribar esta coartada, el equipo de ciberdelito y la policía judicial trabajan a contrarreloj en dos frentes clave:

Geolocalización: el cruce de antenas de los teléfonos celulares, tanto de la víctima como del sospechoso, para mapear los movimientos exactos de esa noche.

Relevamiento de imágenes: el análisis exhaustivo de las cámaras de seguridad públicas y privadas en la zona del encuentro para verificar si el mencionado "auto rojo" realmente existió o si es una maniobra de distracción.

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Alerta Sofía y máxima difusión por la adolescente desaparecida

Mientras se suceden múltiples allanamientos en distintos puntos de la ciudad por la adolescente desaparecida, el Ministerio de Seguridad de la Nación ya activó el Alerta Sofía, el protocolo de búsqueda de menores en peligro, extendiendo la difusión del rostro de Agostina Vega a nivel nacional.

Al momento de su desaparición, la joven vestía un pantalón de jean negro, un buzo color bordó y zapatillas blancas.

Dónde aportar información y ayudar en su búsqueda: quienes puedan suministrar datos sobre el paradero de Agostina Vega, pueden hacerlo de forma totalmente anónima y gratuita comunicándose a la Línea 134 del Ministerio de Seguridad, o bien directamente con la familia al teléfono 351-5192014. También pueden acercarse a cualquier comisaría o sede judicial.