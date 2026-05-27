Desaparecida y hallada muerta en Bariloche: los desgarradores mensajes que parten el alma

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Desaparecida en Bariloche: todos los mensajes de despedida

El doloroso adiós no se hizo esperar. Su prima, Cecilia Corte, eligió una emotiva foto familiar para homenajearla y dedicarle unas sentidas palabras a corazón abierto:

"Así te voy a recordar siempre Anita linda, alegre, cariñosa, demostrativa y familiera... siempre abriendo tu casa para la familia que llegaba de visita a Bariloche", comenzó escribiendo. "Volá alto prima, donde estás ya no hay padecimientos... la abuela Ana, mi viejo y los tuyos te reciben en sus brazos. Acá nos quedamos rotos con ganas de seguir contándonos destinos en Brasil para conocer. Me quedó con tus últimos audios donde me decís que me querés mucho... yo te quiero mucho a vos prima ahora hasta la eternidad", concluyó Cecilia.

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Por su parte, su esposo, Milton Marques, quien encabezó la búsqueda desde el primer día, escribió un mensaje donde combinó su profundo dolor con gratitud hacia quienes lo acompañaron:

"Con el corazón lleno de gratitud, quiero agradecerle a cada uno de ustedes por el cuidado, el cariño y la dedicación incansable en la búsqueda de Ana Lia. El apoyo de todos fue mi cable a tierra". Y luego le dedicó unas conmovedoras palabras a su compañera: "A mi querida esposa, mi eterno agradecimiento por la oportunidad de habernos encontrado y compartido 26 años de una vida hermosa y llena de amor".

Además, la tristeza se replicó en la cuenta de Instagram que había sido especialmente creada para difundir las alertas y avances de su búsqueda. Allí publicaron una imagen de Ana Lía bailando, feliz, junto a una frase final: "Adiós Anita, así te vamos a recordar siempre. Gracias por tu alegría infinita".

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Sigue la investigación por la mujer que estaba desaparecida

Ana Lía había sido vista por última vez en el barrio Melipal, al oeste de la ciudad, desde donde se había perdido todo rastro.

Tras el hallazgo en la zona de La Barda, el Ministerio Público Fiscal (MPF) dispuso el rápido traslado de los restos a la morgue del hospital zonal de Bariloche. Allí, el Cuerpo Médico Forense será el encargado de realizar la autopsia correspondiente. Este estudio resultará clave para determinar de manera científica tanto la causa como la fecha exacta del fallecimiento.