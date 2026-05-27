La tragedia más dolorosa: niño de 8 años no pudo respirar más por tragarse una bolita de vidrio y murió

Tragedia en Santa Fe: un operativo sanitario contrarreloj

La tragedia se desató pasadas las 22 horas del lunes. Según la reconstrucción del accidente, el menor se encontraba jugando cuando ingirió accidentalmente la bolita de vidrio, la cual quedó alojada en la zona de la glotis, obstruyendo de manera total sus vías respiratorias.

Ante los evidentes signos de asfixia y la desesperación de sus familiares, intervino rápidamente la médica de guardia del pueblo, quien practicó las primeras maniobras de auxilio. Dada la extrema gravedad del cuadro, se ordenó un traslado inmediato hacia un centro de mayor complejidad bajo un estricto "código rojo".

Para garantizar que la ambulancia no perdiera un solo segundo, la central operativa del servicio de emergencias 107 coordinó una "burbuja de seguridad". Efectivos de la policía de Santa Fe y agentes de tránsito municipales montaron un corredor sanitario exclusivo para que el vehículo llegara lo más rápido posible al hospital Samco "Dr. Alonso Criado", en la ciudad de Esperanza.

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El dolor de la familia tras la tragedia

A pesar del esfuerzo incansable de los profesionales de la salud, que aplicaron técnicas avanzadas de reanimación cardiopulmonar (RCP) y procedimientos para liberar la vía aérea, la gravedad de la obstrucción fue letal. "Se hizo todo lo posible", señalaron abatidos desde el efector de salud tras confirmar el deceso.

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La noticia tras el accidente provocó una profunda conmoción. El dolor del círculo íntimo quedó reflejado en un desgarrador mensaje que una tía del niño publicó en sus redes sociales:

"Mi negro, por qué te me fuiste. Eras todo para mí. Decime cómo querés que siga. Quién me va a esperar todas las mañanas en la puerta con abrazos y besos. Me dejas un vacío enorme. Siempre vas a estar en mi corazón".

Ante lo sorpresivo de la tragedia y la difícil situación económica del entorno del menor, amigos de la familia iniciaron rápidamente una campaña de recaudación de fondos para poder cubrir los gastos del servicio fúnebre.

A través de las redes, Milagros Salguero, allegada a los padres, apeló a la solidaridad de la comunidad: "Necesitamos de su colaboración para poder velarlo ya que son de bajos recursos. Así sea con 10, 20 o 100 pesos, lo que puedan ayudar todo es bienvenido".