El intendente de San Carlos va a Buenos Aires para evitar que le quiten la Zona Fría

Según contó a Diario UNO, tiene planeado reunirse este jueves con los senadores nacionales, puntualmente con los dos legisladores de Cambia Mendoza, Rodolfo Suarez y Mariana Juri para plantearles lo perjudicial que sería para los vecinos de San Carlos perder el subsidio del 50% de la tarifa de gas que hoy tienen por estar incluídos en Zona Fría.

Es que si el proyecto de Javier Milei lograra el respaldo que necesita en el Senado de la Nación, el recorte de Zona Fría sólo prevé exceptuar a Malargüe, mientras que el resto de Mendoza perdería el subsidio.

"Esto va a afectar mucho a nuestra población, no sólo a los comercios sino a los vecinos en general. Nosotros venimos trabajando fuerte en un acopio de leña para este invierno, que por lo que se anuncia va a estar bastante complicado, y si sumamos esto la verdad es que no estamos para nada contentos", admitió Morillas.

El intendente sancarlino es el único oficialista (se sumó a Cambia Mendoza el año pasado) que se mostró abiertamente en contra del recorte del subsidio que propone Javier Milei. En contra partida, este lunes, en medio de los festejos oficiales por el aniversario del 25 de Mayo, el lujanino Esteban Allasino respaldó el recorte, que obviamente le llegaría a los vecinos de Luján.

"Nosotros esperamos que en el Senado se nos escuche", se diferenció Morillas.

Cómo impacta el recorte de Zona Fría en Mendoza

Si prospera el proyecto del Gobierno de Javier Milei, que ya tiene la media sanción de Diputados, solo Malargüe conservará el subsidio, mientras que el resto de la provincia, que hoy tiene un descuento de entre el 30% y el 50% en la factura de gas, perdería ese beneficio.

frio mendoza zona fria nieve Si prospera el proyecto de recorte de Zona Fría que impulsa el Gobierno de Javier Milei, sólo Malargüe conservaría el beneficio, y el resto de Mendoza lo perdería.

Si bien los usuarios malargüinos conservan el subsidio, ahora estará atado al consumo, porque prevé topes para subsidiar. Para ellos el tope es de 283 m3 por bimestre.

Además hay que recordar que aún cuando la iniciativa supone una compensación para aquellos usuarios de gas cuyos ingresos no superen las 3 canastas básicas, ese beneficio sólo subsidio se calculara sobre el costo del gas que se consume, y no impactará en el resto de los componentes que abultan la factura, como son los costos fijos, los impuestos y demás. A eso se suma que esos usuarios conseguirán el beneficio si consumen hasta 107 m3 por bimestre.