"No, mirá lo que hice": la frase del conductor tras el accidente fatal en el que falleció una familia

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Accidente desgarrador y un conductor en shock

La crudeza del accidente fue descrita por Micaela Cramer, una testigo clave que viajaba por la misma ruta junto a su pareja. Según su relato, la camioneta los rebasó a toda velocidad poco antes de levantar una enorme polvareda producto del choque fatal.

Al detenerse para brindar ayuda, se encontraron con un panorama desolador: el habitáculo del auto Peugeot estaba completamente compactado. Mientras Micaela y su pareja, con la ayuda de un bombero de civil, intentaban rescatar a un bebé herido que lamentablemente fallecería horas más tarde, notaron la actitud de Panetta.

Lejos de acercarse para asistir a la familia que acababa de chocar, el conductor de la camioneta Amarok permaneció sentado sobre el pasto, completamente paralizado por la magnitud de sus acciones.

“Se bajó de la camioneta agarrándose la cabeza, mirando la trompa de su vehículo y el auto. En ningún momento se acercó para ver si había alguien vivo. Solamente decía: ‘No, mirá lo que hice’”, detalló la testigo. Esa frase, que resuena ahora en el expediente, pinta de cuerpo entero los instantes posteriores a una de las peores tragedias viales de la región.

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Las pericias, los antecedentes y la estrategia de la defensa tras el accidente

Actualmente, Panetta se encuentra alojado en la Comisaría Primera de San Vicente, imputado por homicidio culposo agravado por la conducción con culpa temeraria y exceso de velocidad.

Si bien el test de alcoholemia preliminar en el hospital local arrojó que el joven no tenía alcohol en sangre al momento del accidente, un dato no menor oscurece su perfil al volante: la camioneta que manejaba acumulaba once multas de tránsito, incluyendo cruces de semáforo en rojo y excesos de velocidad -una de ellas por circular a 150 km/h en un tramo de 120 km/h-.

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En el plano judicial, la defensa de Panetta, a cargo del penalista Miguel Ángel Molina, busca atenuar su responsabilidad. El abogado incorporó al expediente un reporte policial que indica que en el lugar había "escasa visibilidad y carencia de iluminación artificial suficiente".

Sin embargo, esta versión sobre el accidente fue tajantemente desmentida por la testigo que socorrió a las víctimas, quien aportó fotografías demostrando que, a pesar de la falta de luminarias públicas, la claridad natural y el color blanco del auto embestido hacían imposible no verlo en el asfalto.

Mientras la Justicia avanza con los estudios técnicos de la tragedia, las cinco muertes pesan y la frase del conductor sigue resonando como el eco de un desastre evitable.