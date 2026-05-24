Tragedia en San Vicente: cinco muertos, entre ellos dos nenes, en un brutal choque en la ruta 6

Choque en la ruta 6: ¿cómo sucedió la tragedia?

El sábado 23 de mayo, minutos después de las 23, el auto y la camioneta circulaban por la ruta 6 que pasa por San Vicente y en dirección a Cañuelas.

En el choque estuvieron involucrados una camioneta Volkswagen Amarok y un Peugeot 207. Todos los pasajeros del auto fallecieron en el lugar y el conductor de la camioneta fue detenido.

choque en San Vicente En el auto iban 3 adultos y dos niños; todos fallecieron tras el impacto.

La camioneta, conducida por un joven de 28 años domiciliado en Quilmes, habría chocado al auto donde viajaban 3 adultos y dos niños. El auto lo manejaba una mujer de 31 años identificada como Serafina Benítez Cabañas.

Luego de la tragedia y el impacto, el personal policial y una ambulancia llegaron al lugar donde se produjo el choque y constataron que los cinco ocupantes del auto habían fallecido tras ser embestidos por la camioneta.

Un choque en San Vicente que terminó en tragedia: ¿cómo continúa el caso?

El conductor de la camioneta fue trasladado al hospital, donde se le hizo un examen para determinar si conducía bajo efectos del alcohol al momento del choque.

En las próximas horas los resultados del análisis estarán disponibles y se podrá determinar en qué condiciones se encontraba el conductor de la camioneta cuando embistió al auto.

Accidente en ruta 6 El conductor de la camioneta fue detenido.

El consumidor fue detenido y trasladado a la Comisaría Primera de San Vicente por orden de la fiscal encargada del caso.

La causa fue caratulada como homicidio culposo, de acuerdo con el parte avalado por el comisario mayor Héctor Quaini.