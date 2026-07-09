Así un policía retirado mató a un delincuente que lo quiso asaltar: el video que desató la polémica

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por ABC DIARIO (@abcdiarioar)

Junto al cuerpo fue hallada una réplica metálica de un arma de fuego tipo pistola calibre 9 milímetros, que habría sido utilizada durante el intento de robo.

Policía mató a delincuente en Avellaneda

Los investigadores entrevistaron al vecino, identificado con las iniciales V. J. C., de 71 años, y suboficial retirado de la Policía Federal Argentina. El hombre relató que al llegar a su domicilio fue sorprendido por dos personas que se manejaban a bordo de una moto, quienes le exigieron dinero e iniciaron un forcejeo.

A través de su testimonio, las autoridades pudieron identificar al fallecido como C. R. C., con domicilio en el barrio porteño de Pompeya.

En medio del ataque, logró sacar de un bolso su pistola y efectuó varios disparos contra los asaltantes, impactando sobre uno de ellos, quien murió en el lugar. El otro delincuente escapó a bordo de la moto en dirección al partido de Lanús y continúa prófugo.

Horas antes de este crimen, trascendió que un sargento de la Policía Federal Argentina (PFA) de 53 años mató a uno de los dos hombres que intentaron robarle a mano armada en City Bell, partido de La Plata.