En un crimen que conmociona por las imágenes, un suboficial retirado de la Policía Federal Argentina (PFA) mató de un disparo a uno de los dos delincuentes que intentaron asaltarlo cuando llegaba a su casa junto a su esposa en la localidad bonaerense de Gerli, partido de Avellaneda, mientras que el otro malviviente logró escapar en moto.
Así un policía retirado mató a un delincuente que lo quiso asaltar: el video que desató la polémica
La actuación del policía de la Federal Argentina, que mató a un delincuente en Avellaneda, es investigada por la UFI Número 1
El crimen quedó grabado un un video y sucedió en la jornada del miércoles y es investigado por la UFI Número 1 de Avellaneda. De todas maneras, consideran que el hombre actuó en legítima defensa, por lo que no se presentarían cargos en su contra.
De acuerdo con el parte policial, oficiales de la Comisaría 6ta. de Gerli fueron convocados por un presunto enfrentamiento armado, y al arribar encontraron a un hombre tendido sobre la calle, ya sin signos vitales.
Junto al cuerpo fue hallada una réplica metálica de un arma de fuego tipo pistola calibre 9 milímetros, que habría sido utilizada durante el intento de robo.
Policía mató a delincuente en Avellaneda
Los investigadores entrevistaron al vecino, identificado con las iniciales V. J. C., de 71 años, y suboficial retirado de la Policía Federal Argentina. El hombre relató que al llegar a su domicilio fue sorprendido por dos personas que se manejaban a bordo de una moto, quienes le exigieron dinero e iniciaron un forcejeo.
A través de su testimonio, las autoridades pudieron identificar al fallecido como C. R. C., con domicilio en el barrio porteño de Pompeya.
En medio del ataque, logró sacar de un bolso su pistola y efectuó varios disparos contra los asaltantes, impactando sobre uno de ellos, quien murió en el lugar. El otro delincuente escapó a bordo de la moto en dirección al partido de Lanús y continúa prófugo.
Horas antes de este crimen, trascendió que un sargento de la Policía Federal Argentina (PFA) de 53 años mató a uno de los dos hombres que intentaron robarle a mano armada en City Bell, partido de La Plata.