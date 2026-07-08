Dos hombres fueron detenidos este miércoles en Maipú en distintos procedimientos realizados por la Policía tras llamados al 911 que alertaban sobre situaciones de violencia de género y en el ámbito familiar.
Detuvieron a 2 hombres por violencia de género: uno no se quería ir de la casa y otro amenazó a sus padres
Las detenciones se realizaron en el barrio Soberanía Argentina y en Rodeo del Medio. En uno de los casos, el agresor agarró un cuchillo delante de la Policía
Las intervenciones fueron coordinadas por el Centro Estratégico de Operaciones (CEO) y terminaron con ambos sospechosos a disposición de la Justicia.
Se negaba a abandonar la casa de su pareja
El primero de los procedimientos se realizó en el barrio Soberanía Argentina, luego de que una mujer solicitara ayuda porque su pareja se negaba a retirarse de la casa tras una discusión.
Efectivos de la Policía fueron al lugar y, tras entrevistarse con la víctima, detuvieron al presunto agresor.
Amenazó a sus padres y a la Policía con un cuchillo
El segundo hecho ocurrió en una vivienda ubicada sobre calle Pedrolini, en Rodeo del Medio, donde un llamado al 911 advirtió que un hombre amenazó y agredió a sus padres.
Cuando los policías llegaron a la casa constataron que en el interior también se encontraba el hijo menor de edad del agresor.
Según informaron fuentes policiales, durante la intervención policial el hombre desobedeció las órdenes impartidas por los efectivos e intentó tomar un cuchillo que se encontraba a pocos centímetros de su alcance.
Ante el riesgo, los uniformados lograron reducirlo pese a la resistencia que ofreció y lo trasladaron a la comisaría. Además, secuestraron el arma blanca utilizada durante el episodio.
Ambos detenidos quedaron a disposición de la Justicia mientras avanzan las investigaciones en su contra.