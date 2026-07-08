Detuvieron a 2 hombres por violencia de género: uno no se quería ir de la casa y otro amenazó a sus padres

Efectivos de la Policía fueron al lugar y, tras entrevistarse con la víctima, detuvieron al presunto agresor.

Amenazó a sus padres y a la Policía con un cuchillo

El segundo hecho ocurrió en una vivienda ubicada sobre calle Pedrolini, en Rodeo del Medio, donde un llamado al 911 advirtió que un hombre amenazó y agredió a sus padres.

Cuando los policías llegaron a la casa constataron que en el interior también se encontraba el hijo menor de edad del agresor.

Uno de los detenidos sacó un cuchillo frente a la Policía. Foto: Cristian Lozano /Diario UNO

Según informaron fuentes policiales, durante la intervención policial el hombre desobedeció las órdenes impartidas por los efectivos e intentó tomar un cuchillo que se encontraba a pocos centímetros de su alcance.

Ante el riesgo, los uniformados lograron reducirlo pese a la resistencia que ofreció y lo trasladaron a la comisaría. Además, secuestraron el arma blanca utilizada durante el episodio.

Ambos detenidos quedaron a disposición de la Justicia mientras avanzan las investigaciones en su contra.