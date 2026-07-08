Se volvieron virales por festejar en una YPF de Mendoza y revelaron la increíble historia detrás del video

Desde el estudio, Ricardo preguntó por la reacción de los clientes que en ese momento cargaban combustible. "No lo podían creer, estaban todos atónitos. Pero como somos todos futboleros, en ese segundo de euforia no nos importó nada si estaban cargando o si nos habían pagado", confesó el trabajador.

¿Y el jefe? Lejos de aparecer con un reto o una sanción por el descontrol en el playón, el dueño de la estación se contagió de la misma energía. De hecho, en las imágenes de la cámara de seguridad se lo puede ver corriendo a la par de sus empleados para fundirse en el mismo abrazo de desahogo.

El descontrolado festejo viral en una YPF de Mendoza que incluyó cábalas insólitas y al jefe abrazando a todos- Imagen ilustrativa generada con inteligencia artificial

El "búnker" inquebrantable de Leandro y los rituales de radio

La nota en el playón abrió el juego para hablar de las estrictas cábalas que sostienen el fixture de la Selección. Leandro reveló que su ritual es un compromiso absoluto con la inmovilidad y nació en un partido anterior.

"Lo estaba viendo afuera, cuando hacen el segundo gol los egipcios (en otro encuentro de la jornada), me meto adentro de la tienda Full y digo: 'No, yo lo veo acá adentro porque no voy a romper la cabala'. Ayer, cuando el primer gol lo hace el Cuti Romero, dije: 'Acá me quedo'. Me senté y no me moví más. No atendí gente, no me importó nada". El próximo sábado les toca trabajar de nuevo, y el playero ya avisó: "Acá estaremos, no vamos a romper la cábala".

Desde el estudio, Ricardo se sumó al consultorio cabulero y aportó la suya: "Ayer, cuando vi el 2-0, agarré mis cosas calladito, salí del estudio sin saludar a nadie, me subí al auto y puse la radio. Me acordé de que me había pasado lo mismo contra Nigeria en el Mundial de Rusia. En el momento en que me subo al auto para huir de la pantalla, viene el gol... El segundo gol me agarró en la Costanera. Fue muy lindo, todos los autos tocando bocina como si fuera un casamiento y los jugadores revoleando a Messi por el aire".

Mafalda vs. Heidi y el folclore del freezer

La charla en el estudio dejó en claro que la locura es total. Los oyentes empezaron a mandar fotos de sus heladeras con "congelamientos" para el próximo rival, Suiza. "Hay que buscar la forma de los suizos para imprimirla y meterla al freezer", bromearon en la mesa de Nihuil. De hecho, el nuevo amuleto nacional y popular es Mafalda, elegida para protagonizar un duelo simbólico y espiritual contra la europea Heidi. En etapas anteriores se invocaba a la Difunta Correa o al Gauchito Gil, pero ahora la suerte se depositó en la genial creación de Quino como la contraparte cultural necesaria para asegurar la victoria.

Entre las perlitas de la jornada, se comentó que la mismísima Mirtha Legrand salió al aire y confesó que llamó a la mamá de Messi y terminaron las dos llorando de emoción por teléfono.

Mafalda contra Heidi es el nuevo y desopilante duelo místico que adoptaron los hinchas argentinos Mafalda contra Heidi es el nuevo y desopilante duelo místico que adoptaron los hinchas argentinos

Destino: Kansas

Mientras en las calles mendocinas la fiesta continuaba con fuegos artificiales tras cada gol, la mirada ya se posa en el próximo destino: Kansas. Con la eliminación de Colombia, se espera que se liberen muchas entradas para los hinchas argentinos que están desesperados por viajar, a pesar de que las distancias en este torneo obligan a travesías de 12 o 14 horas en auto y los precios de la reventa ya alcanzan los 4.000 dólares.

Para cerrar, y fiel a su estilo, Pascualetti tiró un chiste desde el móvil: "Francia amaneció con toda la ciudad con el rostro de Mbappé... 'Mbappé-laron' la ciudad", lanzó, ganándose el rápido "sí, ya entendimos, Matías" de Ricardo para cerrar un momento imperdible de la mañana mendocina. En la YPF de Acceso Este se volvió a la rutina, pero los celulares ya quedaron alineados para el próximo sábado.