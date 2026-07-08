En el extremo de América del Sur, se está levantando una de las construcciones más ambiciosas del continente. Se trata del puente más largo de la región. Por primera vez en la historia, millones de personas podrán cruzar el canal sin depender de transbordadores,
Construyen el puente sobre el mar más largo de América del Sur y estará listo en 2031
Con una inversión de más de 2.000 millones de dólares, este puente se perfila como una de las megaestructuras más importantes de América del Sur
Este majestuoso puente no solo marcará un hito para América del Sur, sino que también redefinirá la conectividad en esta nación latinoamericana. Esta infraestructura va a transformar los viajes que antes duraban casi una hora en trayectos de pocos minutos.
El país de América del Sur que desafía los límites con un puente monumental
En la costa noreste de Brasil, donde la bahía de Todos los Santos dibuja un paisaje amplio y vibrante, se está gestando una de las obras de infraestructura más ambiciosas de América del Sur. El puente Salvador-Itaparica no solo promete acortar distancias. Con una extensión cercana a los 12 kilómetros, esta estructura unirá la ciudad de Salvador con la isla de Itaparica, cruzando una de las bahías más extensas del país.
Este proyecto de América del Sur, cuya fase constructiva comenzó en 2025 tras completar estudios geotécnicos y ambientales, responde a una necesidad histórica. Hoy, el traslado entre ambos puntos depende principalmente de ferris, lo que implica tiempos variables y limitaciones logísticas. El puente, en cambio, reducirá el trayecto a unos 10 minutos en vehículo, integrando de manera directa zonas urbanas, industriales y turísticas.
La importancia de esta megaestructura de América del Sur
La inversión estimada supera los 2.000 millones de dólares, posicionándolo como uno de los desarrollos más relevantes del continente en la última década.
El puente no será solo una vía de tránsito. Está diseñado para soportar un flujo constante de vehículos, fomentar el turismo en Itaparica y dinamizar la economía local mediante la creación de empleos y la atracción de nuevas inversiones. Además, contempla estándares modernos de ingeniería, con sistemas de resistencia a condiciones marinas y estructuras adaptadas a la geografía de la bahía.
Esta infraestructura se caracteriza por
- Reducción del tiempo de traslado a unos 10 minutos.
- Inversión estimada superior a 2.000 millones de dólares.
- Participación de consorcios internacionales, incluidos actores chinos.
- Diseño adaptado a condiciones marinas y alta durabilidad estructural