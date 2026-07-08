Construyen el puente sobre el mar más largo de América del Sur y estará listo en 2031

Este proyecto de América del Sur, cuya fase constructiva comenzó en 2025 tras completar estudios geotécnicos y ambientales, responde a una necesidad histórica. Hoy, el traslado entre ambos puntos depende principalmente de ferris, lo que implica tiempos variables y limitaciones logísticas. El puente, en cambio, reducirá el trayecto a unos 10 minutos en vehículo, integrando de manera directa zonas urbanas, industriales y turísticas.

La importancia de esta megaestructura de América del Sur

La inversión estimada supera los 2.000 millones de dólares, posicionándolo como uno de los desarrollos más relevantes del continente en la última década.

El puente no será solo una vía de tránsito. Está diseñado para soportar un flujo constante de vehículos, fomentar el turismo en Itaparica y dinamizar la economía local mediante la creación de empleos y la atracción de nuevas inversiones. Además, contempla estándares modernos de ingeniería, con sistemas de resistencia a condiciones marinas y estructuras adaptadas a la geografía de la bahía.

Esta infraestructura se caracteriza por