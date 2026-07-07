Los ríos de América del Sur albergan algunos de los ecosistemas más importantes del planeta y son el hogar de una enorme variedad de especies nativas. Sin embargo, en los últimos años estos ambientes comenzaron a enfrentar una amenaza silenciosa
La carpa asiática invade América del Sur y proponen frenarla electrificando ríos
La carpa asiática avanza sobre América del Sur y se proponen medidas drásticas, como la electrificación de ríos, para frenar su expansión
Uno de los casos que más preocupa a especialistas y autoridades ocurre en el río Uruguay, donde la presencia de carpas asiáticas continúa creciendo. Esta especie de peces, originarias de China, ya fueron detectadas en distintos sectores de la cuenca y su avance genera preocupación por el impacto que tienen sobre la fauna local.
El pez originario de China que avanza sobre un histórico río de América del Sur
Las carpas asiáticas llegaron en los años 90 a distintos países de América del Sur con fines productivos, como la acuicultura, el control de algas y la pesca deportiva. Sin embargo, con el paso del tiempo escaparon de ambientes controlados y comenzaron a reproducirse en cursos de agua naturales.
De acuerdo con la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU), durante 2025 aumentó la cantidad de ejemplares capturados en los tramos medio e inferior del río, tanto por pescadores comerciales como deportivos. Las especies detectadas con mayor frecuencia son la carpa plateada (Hypophthalmichthys molitrix) y la carpa cabezona (Hypophthalmichthys nobilis). Ambas son consideradas invasoras porque compiten con los peces nativos por alimento y espacio, lo que puede alterar el funcionamiento del ecosistema.
Las alternativas que analizan para contener su expansión
Ante esta situación, las autoridades recomiendan no devolver estos peces al agua una vez capturados y notificar el hallazgo para que la información contribuya a los programas de monitoreo científico.
Para limitar el avance de estas carpas, especialistas proponen distintas medidas orientadas a proteger los ecosistemas fluviales. El objetivo de estas acciones es contener el avance de una de las especies invasoras más problemáticas del mundo y preservar la biodiversidad de uno de los sistemas fluviales más importantes de América del Sur.
Entre las principales estrategias se encuentran:
- Instalar barreras físicas y eléctricas en ríos y canales para impedir que las carpas lleguen a nuevas áreas.
- Promover la pesca comercial e incentivar su consumo como una forma de reducir la población.
- Desarrollar métodos de control biológico o químico que actúen únicamente sobre esta especie sin afectar a la fauna autóctona.
- Modificar determinadas condiciones del hábitat para dificultar su reproducción.
- Organizar torneos de pesca deportiva destinados a disminuir la cantidad de ejemplares adultos.