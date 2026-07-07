La carpa asiática invade América del Sur y proponen frenarla electrificando ríos

De acuerdo con la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU), durante 2025 aumentó la cantidad de ejemplares capturados en los tramos medio e inferior del río, tanto por pescadores comerciales como deportivos. Las especies detectadas con mayor frecuencia son la carpa plateada (Hypophthalmichthys molitrix) y la carpa cabezona (Hypophthalmichthys nobilis). Ambas son consideradas invasoras porque compiten con los peces nativos por alimento y espacio, lo que puede alterar el funcionamiento del ecosistema.

Las alternativas que analizan para contener su expansión

Ante esta situación, las autoridades recomiendan no devolver estos peces al agua una vez capturados y notificar el hallazgo para que la información contribuya a los programas de monitoreo científico.

Para limitar el avance de estas carpas, especialistas proponen distintas medidas orientadas a proteger los ecosistemas fluviales. El objetivo de estas acciones es contener el avance de una de las especies invasoras más problemáticas del mundo y preservar la biodiversidad de uno de los sistemas fluviales más importantes de América del Sur.

Entre las principales estrategias se encuentran: