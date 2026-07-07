Dos firmas mendocinas compiten para renovar la destrozada Ruta 7 camino a Chile

El buen tiempo permitió este domingo el paso de vehículos, particulares y de carga, de un lado al otro del Paso Cristo Redentor. Foto: Martin Pravata/ Diario UNO

La resolución de la Comisión Evaluadora se conoció este lunes, luego de que se abrieran los primeros sobres con las propuestas legales. En esa competencia se habían inscripto 5 UTE, pero sólo 4 siguieron en carrera.

En ese listado figuran:

IEB Construcciones S.A. - Trading MRG

CPC S. A. (firma deL Grupo Índalo, de Cristóbal López)

José Cartellone Construcciones Civiles S.A. - Constructora San José S.R.L.

S.A. - Constructora San José S.R.L. Laugero Construcciones S.A. - Green S.A- Corporación del Sur S.A.

Ahora resta conocer las propuestas económicas para que la Nación defina entre esas cuatro ofertas cuál es la más conveniente para avanzar con esa reforma de la Ruta 7.

Presumiblemente esa definición se conocerá en los próximos días según confirmaron algunas empresas que están en la competencia.

El denominado “Tramo Cuyo” dentro del plan de concesiones de rutas nacionales se divide en dos secciones:

146,82 km desde el límite entre San Luis y Mendoza hasta la localidad Palmira en el Km 1012,31 de la Ruta 7.

182,27 km desde el empalme de la Variante Palmira con la Ruta 40 hasta el límite internacional con Chile.

El estado de la Ruta 7, en el tramo de alta montaña, está minado de enormes pozos que ya han provocado infinidad de accidentes. Foto: Gentileza

Cuando se conoció que la Nación decidió avanzar con esas concesiones, el mismo gobernador Alfredo Cornejo salió a celebrarlo, ante la falta de obras nacionales.

"La incorporación del Tramo Cuyo a la Red Federal de Concesiones es algo que veníamos solicitando, ya que es necesario modernizar una vía clave para la producción, el comercio, el turismo y la integración con Chile", resumió en mayo pasado.

Dónde podrían estar los peajes de la ruta 7

El pliego de las licitaciones define también las ubicaciones de dos estaciones de peaje ya existentes sobre la Ruta 7 que recibirá el concesionario, las que en principio no podrían modificarse en su ubicación, ni aumentarse en número salvo expresa autorización de Vialidad Nacional.

En esos documentos figura que además del peaje de La Paz, habrá otros dos puntos de cobro en el ingreso desde el Este a Mendoza:

Una estación de peajes en la Variante Palmira

Otra estación de peajes en la zona de Potrerillos

Sin embargo el cobro de peajes no será inmediato. Esos pliegos especifican que las empresas que hagan la megaobra deberá contar con el acta de finalización de la obra inicial de puesta en valor de la Ruta 7.

Además tener la habilitación al tránsito de la obra denominada Variante Palmira, para el caso de la estación ubicada en este sector.