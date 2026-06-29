Un incendio se desató en la madrugada de este lunes en un café ubicado en la localidad de Uspallata y las pérdidas fueron totales en el comercio. Además, hubo complicaciones en el tránsito vehicular sobre Ruta 7.
Se incendió un café en Uspallata, hay pérdidas totales y reducción de tránsito sobre Ruta 7
El incendio afectó la totalidad de un emprendimiento gastronómico que se había inaugurado en octubre pasado
El incendió se detectó cerca de las 4.30 de la madrugada en el café El Forastero, un comercio que fue inaugurado en octubre pasado sobre Ruta 7 y Ejército de los Andes en esa zona de montaña.
Cuando personal de Bomberos llegó hasta el lugar del hecho, las llamas habían ganado prácticamente la totalidad del comercio ubicado en Uspallata. Si bien trabajaron para sofocar el fuego, las pérdidas fueron totales en el lugar.
En tanto que no hubo heridos, excepto uno de los propietarios del café que tuvo que ser asistido por inhalación de monóxido de carbono aunque su estado de salud no revistió complicaciones.
Se realizarán las pericias correspondientes para detectar las causas del incendio aunque todo apunta a un desperfecto producido por unas calderas en el local gastronómico.