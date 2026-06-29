Se incendió un café en Uspallata, hay pérdidas totales y reducción de tránsito sobre Ruta 7

El incendió se detectó cerca de las 4.30 de la madrugada en el café El Forastero, un comercio que fue inaugurado en octubre pasado sobre Ruta 7 y Ejército de los Andes en esa zona de montaña.

Cuando personal de Bomberos llegó hasta el lugar del hecho, las llamas habían ganado prácticamente la totalidad del comercio ubicado en Uspallata. Si bien trabajaron para sofocar el fuego, las pérdidas fueron totales en el lugar.