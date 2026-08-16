Sacaron 61.000 ovejas de una montaña, tres décadas después, volvió a crecer un árbol único

La escala del operativo fue enorme. Durante los 25 años anteriores a 1960 se eliminaron más de 61.000 ovejas asilvestradas. Sin embargo, el paisaje no se recuperó inmediatamente. Incluso en 1960, la investigación señala que el estado de la vegetación y del suelo seguía siendo muy deteriorado.

El milagro verde en Mauna Kea: el mmane vuelve a crecer en la montaña

El cambio llegó con el tiempo. Una de las especies beneficiadas fue el mmane, un árbol nativo de Hawái que forma parte de uno de los ecosistemas característicos de las zonas altas de Mauna Kea. Los investigadores encontraron evidencias de que esta especie podía regenerarse rápidamente después de reducir la presión de los animales herbívoros.

Según el estudio, la regeneración fue especialmente importante después de las grandes campañas de eliminación realizadas durante las décadas de 1930 y 1940. Con el paso de los años, ese crecimiento dio lugar a muchos de los árboles medianos y grandes que podían observarse posteriormente en la montaña.

Pero retirar las ovejas no significó que el problema desapareciera para siempre. Los animales volvieron a aumentar cuando algunos ejemplares sobrevivieron a las campañas y otros ingresaron desde zonas cercanas. La investigación señala que los esfuerzos posteriores tuvieron que continuar para mantener bajo control a los ungulados introducidos.