Sacaron 61.000 ovejas de una montaña, tres décadas después, volvió a crecer un árbol único

Durante décadas, miles de ovejas asilvestradas recorrieron las laderas de la montaña Mauna Kea, en Hawái. El pastoreo transformó la vegetación de una de las montañas más importantes del archipiélago
Sin embargo, las autoridades comenzaron una campaña para reducir los animales y permitir que las especies nativas volvieran a crecer.
La montaña Mauna Kea renace: el árbol mmane se recupera tras 30 años sin ovejas
El problema en esta montaña ya era evidente en la década de 1930. Un estudio publicado en Arctic, Antarctic, and Alpine Research describe que la destrucción de la vegetación causada por las ovejas y otros ungulados introducidos era entonces “generalizada y extrema”. En 1936 comenzó un programa para retirar esos animales de la reserva forestal de Mauna Kea.
La escala del operativo fue enorme. Durante los 25 años anteriores a 1960 se eliminaron más de 61.000 ovejas asilvestradas. Sin embargo, el paisaje no se recuperó inmediatamente. Incluso en 1960, la investigación señala que el estado de la vegetación y del suelo seguía siendo muy deteriorado.
El milagro verde en Mauna Kea: el mmane vuelve a crecer en la montaña
El cambio llegó con el tiempo. Una de las especies beneficiadas fue el mmane, un árbol nativo de Hawái que forma parte de uno de los ecosistemas característicos de las zonas altas de Mauna Kea. Los investigadores encontraron evidencias de que esta especie podía regenerarse rápidamente después de reducir la presión de los animales herbívoros.
Según el estudio, la regeneración fue especialmente importante después de las grandes campañas de eliminación realizadas durante las décadas de 1930 y 1940. Con el paso de los años, ese crecimiento dio lugar a muchos de los árboles medianos y grandes que podían observarse posteriormente en la montaña.
Pero retirar las ovejas no significó que el problema desapareciera para siempre. Los animales volvieron a aumentar cuando algunos ejemplares sobrevivieron a las campañas y otros ingresaron desde zonas cercanas. La investigación señala que los esfuerzos posteriores tuvieron que continuar para mantener bajo control a los ungulados introducidos.
En pocas palabras
- Árbol mmane: Se recupera en Mauna Kea tras 30 años sin ovejas.
- Reforestación: La montaña hawaiiana renace tras un programa de control animal.
- Ecosistema nativo: El mmane, árbol endémico, muestra su capacidad de regeneración.