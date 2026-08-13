Rellenaron una zanja con astillas de madera para salvar un parque y recuperar 36 hectáreas de humedales

En agosto de 2023 comenzó entonces uno de los proyectos de restauración más grandes de la historia de Yosemite. En lugar de intentar combatir la erosión únicamente desde los bordes, los equipos decidieron hacer algo mucho más radical: rellenar completamente la enorme zanja hasta recuperar la altura natural de la pradera. El trabajo se extendió hasta junio de 2025.

¿Cómo lograron restaurar esta zanja?

Para hacerlo utilizaron 162.000 yardas cúbicas de material, aproximadamente 124.000 metros cúbicos. De ese total, 132.900 yardas cúbicas correspondieron a suelo mineral y otras 29.100 a astillas de madera. El material se utilizó para rellenar 18.538 pies lineales de zanja, equivalentes a unos 5.6 kilómetros.

Pero devolver el suelo era solamente el primer paso. Una vez cubierta la zanja, los equipos tenían que conseguir que el ecosistema volviera a funcionar. Para eso plantaron 434.000 plantas nativas de humedal, sembraron más de 117 libras de semillas pertenecientes a 25 especies locales y trasladaron sauces que ya crecían en el área. También se realizaron trabajos para controlar especies invasoras.

El resultado buscado no era crear un paisaje artificial, sino permitir que el agua volviera a comportarse como antes. El proyecto restauró la hidrología de 94 acres de antiguos humedales y protegió otros 84 acres que todavía permanecían intactos. El Servicio de Parques Nacionales calcula que el nuevo ecosistema podría volverse autosuficiente en aproximadamente tres a cinco años.