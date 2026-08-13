La historia de Mabel, la mujer que dio a luz a los 62 años: "Quedé menopáusica hace muchos años"

Madre a los 62 años: el tratamiento de fertilidad que hizo posible su sueño

Tras atravesar la menopausia, Mabel sabía que necesitaba recurrir a un tratamiento de fertilidad para intentar concretar su deseo. Por eso, tomó la decisión de viajar a Rosario y consultar en un instituto especializado.

“Soy de mucha fe, así que oraba y ponía la mejor energía”, relató la mujer. Además, explicó que durante todo ese tiempo mantuvo la convicción de que finalmente lograría convertirse en madre.

“Aparte, sentía en mi corazón que iba a ser madre hasta que un día tomé la decisión: pedí un turno en un instituto en Rosario y nunca hubo obstáculos por mi edad”, recordó.

El procedimiento se realizó mediante fecundación in vitro y ovodonación, ya que Mabel no tenía óvulos propios. Según explicó, el proceso se desarrolló favorablemente y permitió avanzar hasta la transferencia del embrión.

“Se llevó a cabo un tratamiento de fertilidad, en el cual, como no tengo óvulos, fue por ovodonación y todo salió perfecto”, contó.

Después de formar el embrión, llegó uno de los momentos más importantes del tratamiento: la transferencia al útero.

“Formaron un embrión y me lo colocaron en el útero, y prendió enseguida. Y llegó David”, relató emocionada.

“Ahora me siento realizada”: la emoción de Mabel tras convertirse en madre

El nacimiento de David significó para Mabel mucho más que la llegada de un hijo. Para ella, representó el cierre de una búsqueda que se extendió durante años y la concreción de un deseo que nunca dejó de estar presente.

“Ahora me siento realizada. Y ahora soy feliz. Antes me faltaba algo, y yo sabía lo que me faltaba: me faltaba ser madre”, expresó.

A pesar de la enorme trascendencia del momento, Mabel reconoció que todavía está procesando lo ocurrido y que le cuesta dimensionar que finalmente tiene a su hijo en brazos.

“Todavía no me doy cuenta de que tuve un hijo. Estoy muy feliz”, expresó.

La historia de Mabel y David se convirtió así en un caso excepcional dentro de la historia argentina. Su maternidad a los 62 años, después de la menopausia y mediante un tratamiento de fertilidad con ovodonación, despertó interés por las circunstancias particulares del nacimiento y por el recorrido personal de una mujer que decidió no abandonar su deseo de ser madre.

Más allá de las cifras y de lo extraordinario del caso, las palabras de Mabel resumen el significado que tuvo para ella este momento: después de años de espera, finalmente pudo cumplir aquello que sentía que le faltaba para sentirse completamente realizada.