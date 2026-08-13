La idea era aprovechar una superficie dura que normalmente terminaría como residuo y convertirla en la base de un arrecife bajo el mar. La porcelana triturada se mezcló con conchas de ostras y almejas para crear lo que se conoce como un receiver reef, una estructura diseñada para que las ostras jóvenes puedan asentarse y crecer. Los resultados para el año 2026 maravillan.

¿Por qué hacer crecer ostras bajo el océano?

Porque estos moluscos cumplen una función ecológica mucho mayor que la de producir alimento. Una ostra adulta puede filtrar decenas de galones de agua por día, mientras que los arrecifes ofrecen refugio y superficie para otros organismos marinos. Además, las estructuras de arrecife ayudan a reducir la energía de las olas del mar y pueden contribuir a proteger humedales costeros.

Jamaica Bay es un lugar especialmente importante para este tipo de restauración. La bahía ocupa aproximadamente 16.000 acres de aguas superficiales, además de unas 3.000 acres de islas y marismas, y alberga una gran variedad de ambientes costeros. Históricamente, sus aguas también tuvieron importantes poblaciones de ostras, cuyos arrecifes funcionaban como hábitat y ayudaban a filtrar el agua, pero debido al cambio climático su plobación había descendido.

La ciudad comenzó a experimentar con la recuperación de ostras en Jamaica Bay antes de incorporar la porcelana reciclada. En 2010 colocó 10.000 ostras y estructuras de arrecife para estudiar su crecimiento, supervivencia, reproducción y posibles beneficios ambientales. En 2016, otro proyecto contempló la instalación de 50.000 ostras sobre arrecifes construidos, entre otros materiales, con porcelana procedente de sanitarios reciclados.