En Nueva York, miles de inodoros que estaban destinados a convertirse en residuos terminaron debajo del océano. La ciudad recicló la porcelana de antiguos sanitarios retirados de escuelas públicas y la utilizó para construir un arrecife artificial en Jamaica Bay.
Ponen 5.000 inodoros bajo el océano y, 10 años después, logran recuperar la costa ante el avance del mar
El ambicioso proyecto neoyorquino de reutilizar 5.000 inodoros triturados busca regenerar la población de ostras y proteger humedales costeros ante el cambio climático
El objetivo ambicioso de la ciudad era reducir la basura para crear una superficie bajo el mar donde pudieran crecer ostras y ayudar a recuperar un ecosistema que alguna vez fue abundante.
Miles de inodoros le devuelven vida al océano
El proyecto comenzó cuando el Departamento de Protección Ambiental de Nueva York (DEP) empezó a reemplazar sanitarios antiguos por modelos de bajo consumo en las escuelas públicas. En lugar de enviar la porcelana a un vertedero, la ciudad buscó una forma de reutilizarla en el océano. Entre julio de 2015 y marzo de 2016, el DEP registró unas 6.500 instalaciones sanitarias recicladas, que fueron trituradas y procesadas. El material ocupó unos 125 metros cúbicos y posteriormente fue trasladado en barcaza hasta Jamaica Bay.
La idea era aprovechar una superficie dura que normalmente terminaría como residuo y convertirla en la base de un arrecife bajo el mar. La porcelana triturada se mezcló con conchas de ostras y almejas para crear lo que se conoce como un receiver reef, una estructura diseñada para que las ostras jóvenes puedan asentarse y crecer. Los resultados para el año 2026 maravillan.
¿Por qué hacer crecer ostras bajo el océano?
Porque estos moluscos cumplen una función ecológica mucho mayor que la de producir alimento. Una ostra adulta puede filtrar decenas de galones de agua por día, mientras que los arrecifes ofrecen refugio y superficie para otros organismos marinos. Además, las estructuras de arrecife ayudan a reducir la energía de las olas del mar y pueden contribuir a proteger humedales costeros.
Jamaica Bay es un lugar especialmente importante para este tipo de restauración. La bahía ocupa aproximadamente 16.000 acres de aguas superficiales, además de unas 3.000 acres de islas y marismas, y alberga una gran variedad de ambientes costeros. Históricamente, sus aguas también tuvieron importantes poblaciones de ostras, cuyos arrecifes funcionaban como hábitat y ayudaban a filtrar el agua, pero debido al cambio climático su plobación había descendido.
La ciudad comenzó a experimentar con la recuperación de ostras en Jamaica Bay antes de incorporar la porcelana reciclada. En 2010 colocó 10.000 ostras y estructuras de arrecife para estudiar su crecimiento, supervivencia, reproducción y posibles beneficios ambientales. En 2016, otro proyecto contempló la instalación de 50.000 ostras sobre arrecifes construidos, entre otros materiales, con porcelana procedente de sanitarios reciclados.
En pocas palabras
- Reciclaje de inodoros: Miles de inodoros fueron reciclados para crear un arrecife artificial en Jamaica Bay, Nueva York.
- Objetivo ecológico: El proyecto busca fomentar el crecimiento de ostras y recuperar el ecosistema marino dañado por el cambio climático.
- Restauración exitosa: Tras 26 años de esfuerzos, se ha logrado recuperar la costa y proteger humedales ante el avance del mar.