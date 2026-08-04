Lanzaron 15.000 bloques de desechos al océano y, 35 años después, es un éxito imposible de replicar

La mezcla húmeda fue compactada en máquinas bloqueras comerciales, lo que permitió fabricar unas 500 toneladas de bloques similares a los ladrillos de construcción, que posteriormente fueron arrojados al océano.Los bloques eran sólidos, de forma rectangular y medían 20 × 20 × 40 centímetros. En total, fabricaron y lanzaron al mar 15.000 bloques individuales para formar la estructura del arrecife artificial. Con el paso del tiempo, los bloques no se desintegraron ni se rompieron por el movimiento de las olas, por lo que no hubo filtraciones de metales peligrosos al ambiente.

El éxito ecológico de este método y el por qué no se puede replicar

En apenas tres o cuatro semanas, los bloques bajo el océano quedaron completamente cubiertos por organismos incrustantes como algas, anémonas de mar, gusanos tubícolas y moluscos. Estos organismos sirvieron de alimento para otras especies, lo que atrajo rápidamente a grandes poblaciones de peces, como el black sea bass, y langostas, que adoptaron el arrecife como su hogar.

Décadas después de su instalación en el mar, los bloques continúan firmes en el fondo del océano Atlántico. La reacción con el agua de mar ocurrió tal como habían previsto los científicos: el calcio y los carbonatos marinos sellaron los bloques, aumentando aún más su estabilidad.

Aunque el experimento de Stony Brook demostró ser seguro, ecológicamente exitoso e incluso una alternativa con potencial para enfrentar algunos desafíos relacionados con el cambio climático, nunca se convirtió en el estándar mundial. Las estrictas regulaciones ambientales que se implementaron posteriormente sobre el manejo de las cenizas de carbón, sumadas al elevado costo de transportar y procesar industrialmente estos bloques, frenaron su adopción masiva en Estados Unidos.