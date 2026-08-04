Arrancó 71 árboles cercanos a un río para hacer un camino para sus caballos y recibió una multa de casi 700.000 euros.

Lo que comenzó como una construcción privada dentro de una propiedad terminó en una de las sanciones ambientales más severas del Reino Unido. John Price, un agricultor británico de 68 años, fue condenado por intervenir sin autorización el río Lugg, un curso de agua protegido que atraviesa la región de Herefordshire.
El hombre utilizó maquinaria pesada para modificar una zona del río con el objetivo de construir un camino y un espacio destinado a sus caballos. Para hacerlo, retiró grandes cantidades de grava del lecho fluvial y eliminó 71 árboles ubicados en la ribera, alterando un ecosistema que llevaba décadas desarrollándose de forma natural.
Quiso construir un camino para sus caballos y destruyó un río protegido: la condena que recibió
La construcción del camino ocurrió en 2023 y provocó daños que podrían tardar al menos 30 años en recuperarse. La extracción de grava cambió la estructura del cauce y afectó la manera en que el agua circula, mientras que la eliminación de árboles dejó a la ribera más vulnerable frente a la erosión.
Los árboles cumplían una función clave dentro del ecosistema. Sus raíces ayudaban a mantener estable el suelo, evitaban el desgaste de las orillas y sus copas proporcionaban sombra para regular la temperatura del agua. Al desaparecer esa protección natural, también se alteraron las condiciones necesarias para peces, insectos y otras especies que dependen del río.
El río tardará 30 años en recuperarse: la decisión de un agricultor que terminó en prisión y con una multa millonaria
El río Lugg forma parte de una zona protegida por su importancia ecológica y es considerado uno de los cursos de agua más sensibles de Inglaterra. Las autoridades ambientales señalaron que la obra no fue una simple modificación del terreno, sino una alteración ilegal de un hábitat protegido.
La justicia británica condenó a Price a una pena de prisión y le impuso una multa de 600.000 libras esterlinas, cerca de 700.000 euros. El tribunal destacó que el daño ambiental no puede solucionarse únicamente con dinero, ya que la recuperación del ecosistema requerirá años de monitoreo y trabajos de restauración.
En pocas palabras
- Destrucción de río protegido: Un agricultor británico fue condenado por dañar el río Lugg y talar 71 árboles para obras privadas.
- Sanción millonaria: El hombre recibió una multa de casi 700.000 euros y pena de prisión.
- Daño ambiental severo: El ecosistema del río tardará al menos 30 años en recuperarse de la alteración.