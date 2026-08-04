Arrancó 71 árboles cercanos a un río para hacer un camino para sus caballos y recibió una multa de casi 700.000 euros.

Los árboles cumplían una función clave dentro del ecosistema. Sus raíces ayudaban a mantener estable el suelo, evitaban el desgaste de las orillas y sus copas proporcionaban sombra para regular la temperatura del agua. Al desaparecer esa protección natural, también se alteraron las condiciones necesarias para peces, insectos y otras especies que dependen del río.

El río tardará 30 años en recuperarse: la decisión de un agricultor que terminó en prisión y con una multa millonaria

El río Lugg forma parte de una zona protegida por su importancia ecológica y es considerado uno de los cursos de agua más sensibles de Inglaterra. Las autoridades ambientales señalaron que la obra no fue una simple modificación del terreno, sino una alteración ilegal de un hábitat protegido.

La justicia británica condenó a Price a una pena de prisión y le impuso una multa de 600.000 libras esterlinas, cerca de 700.000 euros. El tribunal destacó que el daño ambiental no puede solucionarse únicamente con dinero, ya que la recuperación del ecosistema requerirá años de monitoreo y trabajos de restauración.