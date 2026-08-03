Mercado Libre liquida este Smart TV Samsung de 65 pulgadas con una rebaja cercana a los $300.000

El Smart TV de Samsung ofrece una tecnología de última generación.

Impulsado por el Procesador Crystal 4K, este televisor optimiza el color al máximo e integra la tecnología PurColor para ofrecer tonalidades precisas y una imagen vívida y nítida. Asimismo, dicho Smart TV cuenta con la función 4K Upscaling, la cual escala de manera inteligente cualquier contenido de menor resolución para convertirlo en una experiencia inmersiva en ultra alta definición.

Además, el televisor de Samsung está equipado con el sistema operativo Tizen, una plataforma intuitiva que brinda acceso inmediato a una amplia variedad de aplicaciones integradas, incluyendo YouTube y las principales cadenas de streaming.

Para garantizar una inversión duradera, Samsung asegura actualizaciones continuas de este sistema hasta el año 2032. La usabilidad se complementa con el asistente virtual Bixby, el cual permite controlar el equipo y navegar fácilmente entre programas mediante comandos de voz. Además, la privacidad y la protección de los datos de los usuarios están totalmente garantizadas gracias a la integración del sistema de seguridad Knox Security.

En términos de conectividad, el Smart TV es altamente versátil, ya que incluye tres puertos HDMI y tres puertos USB para conectar múltiples accesorios simultáneamente. Adicionalmente, dispone de Bluetooth y WiFi integrados, asegurando una transmisión inalámbrica rápida y una experiencia multimedia integral para quien busca máxima calidad.

Mercado Libre remata este Smart TV de Samsung.

Mercado Libre, habitualmente, vende este televisor a $1.599.999, pero por tiempo limitado lo puso en oferta y lo rebajó $266.000. Su precio final es de $1.289.999 y se puede pagar en hasta 12 cuotas sin interés.