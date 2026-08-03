Mercado Libre continúa rebajando distintos productos y en esta ocasión la novedad es uno de los televisores más completos de Samsung. Se trata de un Smart TV de 65 pulgadas con tecnología de última generación. En este caso puntual, la empresa le aplicó una importante rebaja cercana a los $300.000 y permite llevar la TV en hasta 12 cuotas sin interés.
Mercado Libre liquida este Smart TV Samsung de 65 pulgadas con una rebaja cercana a los $300.000
Si estabas esperando una señal para cambiar tu televisor, aquí está: Mercado Libre rebajó uno de los mejores Smart TV de Samsung
Mercado Libre rebaja uno de los mejores Smart TV de Samsung: casi $300.000 menos y en 12 cuotas sin interés
En las últimas horas, Mercado Libre sorprendió a todos rebajando el Smart TV Samsung 65 4K UHD HDR PurColor, un televisor capaz de transformar tu living en una sala de cine.
Este dispositivo con pantalla LED proporciona colores vibrantes y un contraste excepcional. Cuenta con tecnología HDR que realza cada detalle, permitiendo disfrutar de películas y series con una claridad impactante.
Impulsado por el Procesador Crystal 4K, este televisor optimiza el color al máximo e integra la tecnología PurColor para ofrecer tonalidades precisas y una imagen vívida y nítida. Asimismo, dicho Smart TV cuenta con la función 4K Upscaling, la cual escala de manera inteligente cualquier contenido de menor resolución para convertirlo en una experiencia inmersiva en ultra alta definición.
Además, el televisor de Samsung está equipado con el sistema operativo Tizen, una plataforma intuitiva que brinda acceso inmediato a una amplia variedad de aplicaciones integradas, incluyendo YouTube y las principales cadenas de streaming.
Para garantizar una inversión duradera, Samsung asegura actualizaciones continuas de este sistema hasta el año 2032. La usabilidad se complementa con el asistente virtual Bixby, el cual permite controlar el equipo y navegar fácilmente entre programas mediante comandos de voz. Además, la privacidad y la protección de los datos de los usuarios están totalmente garantizadas gracias a la integración del sistema de seguridad Knox Security.
En términos de conectividad, el Smart TV es altamente versátil, ya que incluye tres puertos HDMI y tres puertos USB para conectar múltiples accesorios simultáneamente. Adicionalmente, dispone de Bluetooth y WiFi integrados, asegurando una transmisión inalámbrica rápida y una experiencia multimedia integral para quien busca máxima calidad.
Mercado Libre, habitualmente, vende este televisor a $1.599.999, pero por tiempo limitado lo puso en oferta y lo rebajó $266.000. Su precio final es de $1.289.999 y se puede pagar en hasta 12 cuotas sin interés.