Cómo transformar tu televisor en un Smart TV gracias al puerto HDMI: creerás que estás en la sala del cine

En la parte trasera incorpora conexión HDMI, un puerto USB-C para la alimentación eléctrica y una entrada Ethernet Gigabit, ideal para quienes buscan una conexión a internet más estable.

Descubrí cómo sacarle el máximo provecho a tu televisor a través del puerto HDMI.

Las novedades que trae el reemplazo del Chromecast

Uno de los cambios más destacados es el nuevo control remoto. Además de ofrecer una distribución de botones más cómoda, incorpora un botón completamente personalizable para abrir aplicaciones o ejecutar funciones específicas.

También incluye una función muy práctica: si el control remoto se pierde, bastará con presionar un botón ubicado en el propio Google TV Streamer para que el mando emita un sonido y sea mucho más fácil encontrarlo.

Durante la configuración inicial, el dispositivo puede sincronizarse con el televisor para controlar funciones como el encendido, apagado y volumen mediante la tecnología HDMI-CEC, evitando utilizar varios controles remotos al mismo tiempo.

Con un hardware más potente, una interfaz moderna y nuevas funciones para el hogar conectado, el Google TV Streamer se presenta como una de las opciones más completas para quienes desean actualizar un televisor antiguo y disfrutar de una experiencia similar a la de un Smart TV sin reemplazar el equipo.

Google TV Streamer.

Cuánto sale el Google TV Streamer en Argentina

Si querés comprar este dispositivo para contar con funciones de streaming en tu viejo televisor, podés adquirir el Google TV Streamer en Mercado Libre a un precio cercano a los $250.000.