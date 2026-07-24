Las Cuevas sigue aislada: Vialidad no pudo abrir la brecha sanitaria por las nevadas continuas

Sin embargo, el operativo no pudo completarse. Incluso un vehículo especial con orugas (SnowCat) que intentó avanzar hacia Las Cuevas debió regresar sin poder cumplir el recorrido debido a las condiciones del camino repleto de nieve.

Desde Gendarmería informaron que mantuvieron comunicación telefónica con referentes de Las Cuevas, Puente del Inca, Pampa de Leñas, Penitentes, Punta de Vacas y Polvaredas, quienes confirmaron que se encuentran en buen estado y sin novedades de gravedad.

Lito Calabrese, el dueño del restaurante de Las Cuevas que vive en la localidad todo el año, también confirmó que las personas de esta localidad están en buen estado de salud y esperando que pronto pueda abrirse la brecha sanitaria.

También esperan la reapertura en Puente del Inca

La imposibilidad de limpiar la Ruta 7 más allá de Punta de Vacas también mantiene en pausa la actividad turística en Puente del Inca, donde varios prestadores aguardaban la apertura del camino para recibir visitantes durante las vacaciones de invierno, especialmente los provenientes de Buenos Aires.

Así se ve Puente de Inca en estos últimos días de julio y tras las intensas nevadas. Foto: gentileza Bruno Brachetta

Bruno Brachetta, emprendedor turístico, fotógrafo y camarógrafo de la zona, explicó que existe expectativa por la llegada de turistas, aunque reconoció que mientras continúen las nevadas será imposible habilitar el tránsito hacia ese sector de la alta montaña.

Además, registró imágenes que muestran la magnitud de la nieve acumulada en los alrededores de Puente del Inca.

Una imagen de Puente de Inca que parece una postal: la nieve no para de caer en alta montaña. Foto: Gentileza Bruno Brachetta

Las rutas que permanecen intransitables

El parte de transitabilidad de Vialidad Provincial actualizado este viernes muestra que varios tramos de la Ruta 7 continúan intransitables entre Polvaredas y el túnel internacional Cristo Redentor.

Así se ve la localidad de Puente del Inca después de las intensas nevadas tomada desde un dron. Foto: Gentileza Bruno Brachetta

Entre los sectores afectados figuran los tramos Polvaredas-Punta de Vacas, Punta de Vacas-Penitentes, Penitentes-Puente del Inca, Puente del Inca-Horcones, Horcones-Puente del Inca, Puente del Inca-Las Cuevas y Las Cuevas-Túnel Internacional.

La circulación solo se habilitó cerca del mediodía hasta Punta de Vacas y con precaución en algunos sectores previos por caída de piedras, mientras continúan las tareas de despeje que se ven dificultadas por las persistentes precipitaciones níveas. Los pronósticos indican que podría seguir nevando al menos hasta el 5 de agosto con algunas ventanas de por medio.