Las 19 personas que permanecen aisladas en Las Cuevas deberán seguir esperando para regresar a la Ciudad de Mendoza. La intensa nevada que no da tregua en la alta montaña impidió este viernes abrir la brecha sanitaria con la que se buscaba llegar hasta la última localidad que lleva al cruce del Paso Internacional Cristo Redentor.
Las Cuevas sigue aislada: Vialidad no pudo abrir la brecha sanitaria por las nevadas continuas
Las máquinas no lograron llegar este viernes hasta el límite con Chile por la nieve acumulada. En Las Cuevas hay 19 personas pero la situación está controlada
Pese a la demora, la situación de los pobladores y de quienes quedaron varados es buena. Todos cuentan con alimentos y provisiones suficientes, mientras las nevadas constantes y la gran cantidad de nieve acumulada vuelven prácticamente imposible avanzar sobre ese tramo de la Ruta 7.
La nieve impidió llegar hasta Las Cuevas
Desde las 5 de este viernes, personal de Vialidad Nacional trabajó para abrir una brecha sanitaria sobre la Ruta 7. El objetivo era habilitar un corredor angosto para el paso de vehículos de emergencia y de Gendarmería, que permitiera evacuar a quienes desean abandonar la localidad.
Sin embargo, el operativo no pudo completarse. Incluso un vehículo especial con orugas (SnowCat) que intentó avanzar hacia Las Cuevas debió regresar sin poder cumplir el recorrido debido a las condiciones del camino repleto de nieve.
Desde Gendarmería informaron que mantuvieron comunicación telefónica con referentes de Las Cuevas, Puente del Inca, Pampa de Leñas, Penitentes, Punta de Vacas y Polvaredas, quienes confirmaron que se encuentran en buen estado y sin novedades de gravedad.
Lito Calabrese, el dueño del restaurante de Las Cuevas que vive en la localidad todo el año, también confirmó que las personas de esta localidad están en buen estado de salud y esperando que pronto pueda abrirse la brecha sanitaria.
También esperan la reapertura en Puente del Inca
La imposibilidad de limpiar la Ruta 7 más allá de Punta de Vacas también mantiene en pausa la actividad turística en Puente del Inca, donde varios prestadores aguardaban la apertura del camino para recibir visitantes durante las vacaciones de invierno, especialmente los provenientes de Buenos Aires.
Bruno Brachetta, emprendedor turístico, fotógrafo y camarógrafo de la zona, explicó que existe expectativa por la llegada de turistas, aunque reconoció que mientras continúen las nevadas será imposible habilitar el tránsito hacia ese sector de la alta montaña.
Además, registró imágenes que muestran la magnitud de la nieve acumulada en los alrededores de Puente del Inca.
Las rutas que permanecen intransitables
El parte de transitabilidad de Vialidad Provincial actualizado este viernes muestra que varios tramos de la Ruta 7 continúan intransitables entre Polvaredas y el túnel internacional Cristo Redentor.
Entre los sectores afectados figuran los tramos Polvaredas-Punta de Vacas, Punta de Vacas-Penitentes, Penitentes-Puente del Inca, Puente del Inca-Horcones, Horcones-Puente del Inca, Puente del Inca-Las Cuevas y Las Cuevas-Túnel Internacional.
La circulación solo se habilitó cerca del mediodía hasta Punta de Vacas y con precaución en algunos sectores previos por caída de piedras, mientras continúan las tareas de despeje que se ven dificultadas por las persistentes precipitaciones níveas. Los pronósticos indican que podría seguir nevando al menos hasta el 5 de agosto con algunas ventanas de por medio.
En pocas palabras
- Aislamiento en Las Cuevas: la intensa nevada impidió la apertura de la brecha sanitaria para evacuar a 19 personas.
- Vialidad Nacional: a pesar de los esfuerzos con máquinas y un vehículo especial, no se logró avanzar sobre la Ruta 7.
- Situación controlada: las personas aisladas en Las Cuevas y Puente del Inca cuentan con provisiones suficientes mientras esperan la habilitación del camino.