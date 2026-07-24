Qué significa caminar de un lado al otro mientras hablás por teléfono, según la psicología

Al igual que sucede con gran parte de los comportamientos inconscientes del ser humano, la psicología y la neurociencia tienen una explicación concreta para este fenómeno, revelando que el movimiento corporal cumple una función clave en la forma en que pensamos y nos comunicamos.

Qué significa caminar mientras hablás por teléfono, según la psicología

Para la psicología cognitiva, el acto de caminar mientras se sostiene una conversación por teléfono está estrechamente ligado al concepto de cognición encarnada o embodied cognition. Esta corriente sostiene que los procesos mentales no ocurren únicamente dentro del cerebro, sino que el cuerpo y sus movimientos juegan un papel activo en la manera en que procesamos la información.