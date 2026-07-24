Atender una llamada al teléfono y, de manera automática, comenzar a caminar de un lado a otro por la habitación, el pasillo o el patio es una costumbre sumamente habitual. Sin embargo, son muchos los que se preguntan qué significa este hábito y si está vinculado con la ansiedad o los nervios.
Qué significa caminar de un lado al otro mientras hablás por teléfono, según la psicología
Al atender una llamada, muchas personas suelen caminar en círculos o recorrer la habitación casi de manera automática. ¿Qué significa para la psicología?
Al igual que sucede con gran parte de los comportamientos inconscientes del ser humano, la psicología y la neurociencia tienen una explicación concreta para este fenómeno, revelando que el movimiento corporal cumple una función clave en la forma en que pensamos y nos comunicamos.
Qué significa caminar mientras hablás por teléfono, según la psicología
Para la psicología cognitiva, el acto de caminar mientras se sostiene una conversación por teléfono está estrechamente ligado al concepto de cognición encarnada o embodied cognition. Esta corriente sostiene que los procesos mentales no ocurren únicamente dentro del cerebro, sino que el cuerpo y sus movimientos juegan un papel activo en la manera en que procesamos la información.
Según los especialistas, existen tres razones principales que explican este comportamiento:
- Compensación de la falta de lenguaje corporal: al hablar por teléfono, desaparece el contacto visual y la gesticulación de la otra persona. El cerebro, de manera inconsciente, traduce esa energía comunicativa en movimiento físico para compensar la falta de estímulos visuales.
- Estímulo para la creatividad y el pensamiento: según un estudio de la Universidad de Stanford sobre el movimiento y la cognición, el movimiento aeróbico suave como caminar favorece el pensamiento divergente. Esto permite organizar las ideas con mayor soltura, encontrar las palabras adecuadas y conectar conceptos con mayor rapidez.
- Liberación de carga cognitiva y energía: hablar por teléfono requiere mantener un estado de atención focalizada. Moverse de un lado a otro actúa como una vía de escape para la activación del sistema nervioso, ayudando a descargar la energía acumulada.
El mito sobre la ansiedad
Existe el mito popular de que una persona que camina sin parar mientras habla por teléfono está atravesando un cuadro de ansiedad o estrés.
Si bien un nivel elevado de nerviosismo puede aumentar la inquietud motora, la psicología aclara que en la inmensa mayoría de los casos se trata de una conducta completamente normal y saludable.