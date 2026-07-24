Si por la noche escuchas un ruido fuerte en el silencio, te preguntas qué significa y quieres saber por qué la heladera lo produce, las razones pueden ser varias. Aunque la heladera por naturaleza hace un poco de ruido en su ciclo de enfriamiento constante, un ruido muy potente acompañado de un temblor no es normal.
Qué significa que la heladera haga mucho ruido y cómo se puede solucionar
Te explico qué significa el ruido fuerte y molesto en la heladera de casa, qué lo causa y cómo se puede resolver
¿Qué signfica?: te explico por qué la heladera hace ruido y cómo se puede solucionar
La heladera hace ruido por el funcionamiento normal y por sus partes que nunca paran mientras está enchufada, como el motor, la expansión del gas refrigerante y los ventiladores.
Un zumbido suave y constante es normal, así como un ruido de burbujeo del gas refrigerante y un clic que indica el encendido y apagado del motor, pero ¿qué significa un ruido extraño fuerte en la heladera?
Cuando la heladera produce un traqueteo fuerte, es probable que la base no esté bien nivelada en el piso. Si el congelador suena como si algo se golpeara dentro, puede que el ventilador esté pegando con hielo acumulado.
Las vibraciones fuertes también se escuchan cuando las bandejas internas o algunos recipientes de vidrio están flojos y suenan en cada ciclo. Si está muy pegada a la pared, también puede generar ruidos molestos.
Para solucionar este ruido, descongela bien el freezer, revisa las patas de la heladera, cambia los tacos de goma gastados del motor, ajusta la bandeja de goteo y evita que la parte trasera esté pegada a la pared.
Consejos y recomendaciones para limpiar la heladera
Para eliminar la mugre de la heladera, evitar malos olores, mantener el espacio libre de bacterias y contaminación, se puede realizar una buena limpieza del electrodoméstico.
Para limpiar la heladera por fuera, solo hay que usar un trapo húmedo con un poco de desengrasante o vinagre blanco. Limpia las puertas, pasa la escoba por la parte baja, limpia la pelusa de los radiadores traseros y desengrasa la goma de la puerta para que no se seque ni pudra.
Para limpiar la heladera por dentro, conviene primero vaciarla y descartar aquellos alimentos en mal estado y colocar los próximos a vencer en zonas más visibles.
Desenchufa la heladera, retira los cajones, estantes y rejillas. Todos los elementos móviles se pueden limpiar con una mezcla de agua y vinagre blanco. EL vinagre ablanda la grasa, remueve los hongos, neutraliza los olores y mata algunos tipos de bacterias presentes en los alimentos.
Rocía el interior de la heladera con una mezcla de agua, vinagre y detergente. Pasa una esponja para refregar la mugre y seca bien cada estante antes de volver a colocar los alimentos. Puedes poner un pequeño vaso en el interior con bicarbonato para mantener la heladera libre de olores.
En pocas palabras
- Ruido de heladera: El ruido fuerte y molesto puede deberse a bases desniveladas o ventiladores obstruidos por hielo.
- Causas comunes: Vibraciones por bandejas flojas, recipientes de vidrio sueltos o cercanía excesiva a la pared.
- Soluciones prácticas: Descongelar, nivelar patas, ajustar goma del motor, limpiar radiadores traseros y alejarla de la pared.