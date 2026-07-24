Qué significa que la heladera haga mucho ruido y cómo se puede solucionar

Cuando la heladera produce un traqueteo fuerte, es probable que la base no esté bien nivelada en el piso. Si el congelador suena como si algo se golpeara dentro, puede que el ventilador esté pegando con hielo acumulado.

La heladera puede hacer ruido por diversas razones.

Las vibraciones fuertes también se escuchan cuando las bandejas internas o algunos recipientes de vidrio están flojos y suenan en cada ciclo. Si está muy pegada a la pared, también puede generar ruidos molestos.

Para solucionar este ruido, descongela bien el freezer, revisa las patas de la heladera, cambia los tacos de goma gastados del motor, ajusta la bandeja de goteo y evita que la parte trasera esté pegada a la pared.

Consejos y recomendaciones para limpiar la heladera

Para eliminar la mugre de la heladera, evitar malos olores, mantener el espacio libre de bacterias y contaminación, se puede realizar una buena limpieza del electrodoméstico.

Para limpiar la heladera por fuera, solo hay que usar un trapo húmedo con un poco de desengrasante o vinagre blanco. Limpia las puertas, pasa la escoba por la parte baja, limpia la pelusa de los radiadores traseros y desengrasa la goma de la puerta para que no se seque ni pudra.

Para limpiar la heladera por dentro, conviene primero vaciarla y descartar aquellos alimentos en mal estado y colocar los próximos a vencer en zonas más visibles.

Realiza una limpieza mensual de la heladera.

Desenchufa la heladera, retira los cajones, estantes y rejillas. Todos los elementos móviles se pueden limpiar con una mezcla de agua y vinagre blanco. EL vinagre ablanda la grasa, remueve los hongos, neutraliza los olores y mata algunos tipos de bacterias presentes en los alimentos.

Rocía el interior de la heladera con una mezcla de agua, vinagre y detergente. Pasa una esponja para refregar la mugre y seca bien cada estante antes de volver a colocar los alimentos. Puedes poner un pequeño vaso en el interior con bicarbonato para mantener la heladera libre de olores.