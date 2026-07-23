Si tenés una planta de caléndula en tu casa, te contamos qué significa y qué beneficios trae a tu hogar

La suculenta tiene beneficios extremadamente positivos en nuestra vida y hogar. Primero, porque con sus flores brillantes y sus propiedades medicinales ha sido venerada como una planta mágica. Sin embargo, más allá de esas características peculiares, atrae otros beneficios:

Simboliza el espíritu, la curación y la resiliencia.

La caléndula es como un símbolo de amor y devoción.

Es una planta protectora contra malos espíritus.

Se creía que podía alejar la energía negativa, las enfermedades y la desgracia.

Sus flores se asocian a la felicidad y a la alegría.

Debes buscarle una buena ubicación para que la planta dé sus beneficios.

Enfatiza la resiliencia y la renovación.

Equilibra las energías del cuerpo y promueve el bienestar del ambiente.

Esta planta simboliza la pena y el dolor que se siente con la pérdida de un ser querido.

Lo cierto es que las plantas siempre cumplen una función y, para que su efecto y significado sean notorios, la ubicación es todo. No es ponerla por ponerla en cualquier lugar, sino que más bien el feng shui aconseja que sea donde sus propiedades surjan efecto y estén en equilibrio con tu casa.

En este sentido, si quieres ser un experto en jardinería que te beneficie, poner la caléndula en el noroeste u oeste sería un error. Por eso, debe ponerse en pleno sol al lado de ventanas, puertas o en el jardín o en el suroeste de tu casa.