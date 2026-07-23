Todos tenemos o hemos tenido en casa la famosa planta de caléndula, sin duda un clásico argentino. Estas se convirtieron en protagonistas por su estética original para embellecer cualquier entorno y su fácil cuidado. Sin embargo, dentro del feng shui, estas plantas tienen un significado mucho más profundo que va más allá de lo visual. ¿Qué significa tener una?
Dentro del universo del feng shui, todo tiene un significado. Los animales que te visitan, las mascotas que llegan al hogar, las decoraciones y, sin duda, las plantas que eliges tener en cada lugar que les designas también significan algo. La caléndula es una planta que tiene muchísimos beneficios y significados que pocos conocen o saben aprovechar.
Si tenés una planta de caléndula en tu casa, te contamos qué significa y qué beneficios trae a tu hogar
Todas las plantas que tengas dentro de tu casa pueden tener un objetivo en particular. Si bien los amantes de la jardinería saben que la caléndula tiene beneficios, su presencia va mucho más allá de lo que todos creen.
La suculenta tiene beneficios extremadamente positivos en nuestra vida y hogar. Primero, porque con sus flores brillantes y sus propiedades medicinales ha sido venerada como una planta mágica. Sin embargo, más allá de esas características peculiares, atrae otros beneficios:
- Simboliza el espíritu, la curación y la resiliencia.
- La caléndula es como un símbolo de amor y devoción.
- Es una planta protectora contra malos espíritus.
- Se creía que podía alejar la energía negativa, las enfermedades y la desgracia.
- Sus flores se asocian a la felicidad y a la alegría.
- Enfatiza la resiliencia y la renovación.
- Equilibra las energías del cuerpo y promueve el bienestar del ambiente.
- Esta planta simboliza la pena y el dolor que se siente con la pérdida de un ser querido.
Lo cierto es que las plantas siempre cumplen una función y, para que su efecto y significado sean notorios, la ubicación es todo. No es ponerla por ponerla en cualquier lugar, sino que más bien el feng shui aconseja que sea donde sus propiedades surjan efecto y estén en equilibrio con tu casa.
En este sentido, si quieres ser un experto en jardinería que te beneficie, poner la caléndula en el noroeste u oeste sería un error. Por eso, debe ponerse en pleno sol al lado de ventanas, puertas o en el jardín o en el suroeste de tu casa.
En pocas palabras
- Caléndula: Planta clásica con significado espiritual que aporta beneficios.
- Feng Shui: La caléndula simboliza espíritu, curación, resiliencia y protección.
- Ubicación: Idealmente en pleno sol, en el suroeste de tu casa o cerca de ventanas.