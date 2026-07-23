Con la llegada de las bajas temperaturas y el cambio de estación, miles de hogares en Mendoza y zonas urbanas sufren una molesta presencia: racimos de insectos negros y rojos que cubren paredes, marcos de ventanas y galerías. La chinche del arce (Boisea trivittata) busca refugio masivo en las viviendas para resguardarse del frío.
Invasión de la Chinche del Arce: cómo eliminarlas de casa antes de que sea tarde
La chinche del Arce es una de las plagas más invasivas dentro de casa. Descubre cómo eliminarlas, en la nota
Si bien no es peligrosa para la salud humana, su presencia masiva puede resultar insoportable. Por eso, debes tener en cuenta los métodos definitivos para eliminarlas de casa.
Por qué la chinche del Arce invade las casas
La chinche del arce es una plaga hemíptero originario de Norteamérica que en los últimos años ha proliferado intensamente en la región cuyana y otras zonas urbanas. Se alimenta principalmente de la savia y las semillas del árbol de arce (Acer negundo).
A diferencia de otras plagas urbanas, esta especie no transmite enfermedades a personas ni a mascotas, no muerde y no destruye estructuras de madera.
Sin embargo, cuando se siente amenazada o es aplastada, la chinche del Arce libera un olor desagradable y deja manchas pigmentadas en cortinas, paredes y tapizados que son muy difíciles de quitar. Por eso se dice que no debes pisarla.
Cómo eliminarlas rápidamente de casa
- Usa la mezcla casera jabonosa: mezcla en un pulverizador 1 litro de agua, 10 a 15 cc de detergente líquido y 10 cc de vinagre de manzana. rocía directamente sobre los racimos de insectos para sofocarlos en pocos minutos sin usar químicos peligrosos.
- Aspíralas sin aplastarlas: pasa la aspiradora (preferentemente con bolsa descartable) sobre los agrupamientos en paredes o marcos. Al terminar, retira la bolsa, ciérrala bien y deséchala (o déjala al sol unas horas).
- Aplica tierra de diatomeas: esparce este polvo natural en zócalos, umbrales de puertas y alféizares de ventanas; deshidrata a los insectos cuando pasan por arriba.
- Fumigación puntual (solo si es necesario): no uses agroquímicos ni fumigues todo el ambiente. Si vas a usar insecticida, elige uno domisanitario a base de agua (piretroides como cipermetrina) y aplícalo únicamente sobre las agrupaciones de chinches en el exterior.
- Sella todos los accesos: coloca silicona o masilla en grietas, fisuras de paredes y marcos de puertas o ventanas. Repara o coloca mosquiteros.
- Limpia el jardín y patio: junta las hojas secas y las semillas caídas de los árboles de arce (Acer negundo), ya que son su principal alimento y refugio.