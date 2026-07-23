Invasión de la Chinche del Arce: cómo eliminarlas de casa antes de que sea tarde

Si bien no es peligrosa para la salud humana, su presencia masiva puede resultar insoportable. Por eso, debes tener en cuenta los métodos definitivos para eliminarlas de casa.

Por qué la chinche del Arce invade las casas

La chinche del arce es una plaga hemíptero originario de Norteamérica que en los últimos años ha proliferado intensamente en la región cuyana y otras zonas urbanas. Se alimenta principalmente de la savia y las semillas del árbol de arce (Acer negundo).