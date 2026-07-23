Inodoro sin sarro: el truco casero que lo deja brillante y sin suciedad

El sarro puede convertirse en unas horribles y antiestéticas manchas amarillas o marrones, y que con el correr de los días también acumulan bacterias.
A continuación te explicaremos un truco casero que sirve no solo para eliminar el sarro pegado en el inodoro, sino también para que el baño huela bien.
¿Cómo eliminar el sarro pegado en el inodoro?
Ingredientes necesarios:
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1 taza de vinagre blanco: su contenido de ácido acético es excelente para disolver el calcio y desinfectar.
3 cucharadas de bicarbonato de sodio: funciona como un limpiador abrasivo suave que además blanquea la superficie.
Jugo de un limón: aporta acidez extra para ablandar el sarro y brinda un potente efecto desodorizante natural.
Paso a paso:
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Si el nivel del agua en el fondo de la taza es muy alto, intentá retirarla un poco con un recipiente pequeño para que la mezcla actúe directamente sobre la superficie manchada.
Espolvoreá las 3 cucharadas de bicarbonato de sodio sobre las paredes internas del inodoro y las áreas críticas con sarro.
Mezclá el vinagre blanco con el jugo de limón en un recipiente y vertelo lentamente sobre el bicarbonato. Vas a percibir un efecto efervescente inmediato; esto es completamente normal y es la señal de que los ingredientes están haciendo efecto.
Dejá actuar la solución por al menos 30 a 40 minutos. Si las manchas son extremadamente antiguas y oscuras, podés dejarlo actuar durante toda la noche.
Pasado el tiempo, tomá la escobilla o una esponja apta para baños y frotá con firmeza las zonas afectadas. Notarás cómo el sarro se desprende con total facilidad. Finalmente, tirá de la cadena para retirar los residuos.
Gracias a este truco casero, tu inodoro no solo quedará libre de sarro y desinfectado de manera segura, sino que además disfrutarás de un baño con un perfume limpio, cítrico y natural sin gastar de más.
En pocas palabras
- Sarro y mal olor: Se presenta un truco casero para eliminar el sarro y el mal olor del inodoro utilizando ingredientes comunes.
- Ingredientes y método: La solución combina vinagre blanco, bicarbonato de sodio y jugo de limón, aplicados sobre las zonas afectadas y dejados actuar.
- Resultado efectivo: El método promete dejar el inodoro brillante, sin sarro, desinfectado y con un aroma fresco y natural.