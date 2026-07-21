Incrustaciones de sarro en el inodoro: cómo hacer desaparecer a la triple línea amarilla

Con el paso del tiempo, el inodoro del baño de casa va acumulando impurezas y se va formando la temida triple línea amarilla, una acumulación de sarro formado por el agua dura (rica en calcio y magnesio) que, al secarse y mezclarse con residuos orgánicos y productos de limpieza, se adhiere fuertemente a la cerámica.
La incrustación de sarro en las paredes internas del inodoro produce algunas manchas por la acumulación y cristalización de minerales en el agua.
La buena noticia es que esas manchas del inodoro se pueden limpiar a la perfección con la combinación de algunos ingredientes que uno suele tener en casa.
El truco casero consiste en la mezcla de vinagre y bicarbonato de sodio, que juntos, forman una fórmula más que efectiva para limpiar.
Inodoro con triple línea amarilla: ingredientes para limpiar
Si el inodoro del baño está limpio, es casi un hecho de que las enfermedades se mantengan lejos. Es por eso que la utilización de este truco casero para evitar la acumulación de sarro, es más que necesario.
Para poner manos a la obra, se necesitan estos ingredientes:
- 1 taza
- Vinagre blanco
- Bicarbonato de sodio
Inodoro con triple línea amarilla: paso a paso para limpiar
- Lo primero que se hace, es espolvorear bicarbonato de sodio sobre las manchas del inodoro, para luego añadir vinagre blanco.
- Se deja actuar estos ingredientes sobre el inodoro por unos 20 minutos para que la fórmula efectiva comience a actuar sobre las manchas.
- Con un cepillo de baño y un poco de fuerza, frotar las manchas del inodoro hasta que estas comiencen a desaparecer.
- Enjuagar con mucha agua y varias descargas el inodoro, luego de haber fregado con vinagre y bicarbonato de sodio.
- Si llega a quedar alguna mancha en el inodoro, se debería repetir el proceso hasta que no queden rastros de sarro.