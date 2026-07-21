Incrustaciones de sarro en el inodoro: cómo hacer desaparecer a la triple línea amarilla

El truco casero consiste en la mezcla de vinagre y bicarbonato de sodio, que juntos, forman una fórmula más que efectiva para limpiar.

Inodoro con triple línea amarilla: ingredientes para limpiar

Si el inodoro del baño está limpio, es casi un hecho de que las enfermedades se mantengan lejos. Es por eso que la utilización de este truco casero para evitar la acumulación de sarro, es más que necesario.

Para poner manos a la obra, se necesitan estos ingredientes:

1 taza

Vinagre blanco

blanco Bicarbonato de sodio

Inodoro con triple línea amarilla: paso a paso para limpiar