DGE: Siguen suspendidas las clases en algunos distritos de la provincia por las nevadas

La actividad escolar, explicaron, deberá desarrollarse de manera virtual a través de la plataforma educativa Escuela Digital Mendoza. La DGE detalló que la decisión se tomó tras los registros meteorológicos que confirman intensas nevadas, lluvias e intransitabilidad de los caminos de acceso a las instituciones, siguiendo las recomendaciones de la Dirección de Defensa Civil.

La nevada en Las Cuevas. Foto: Gentileza Lito Calabrese

Durante las jornada del lunes también estuvieron suspendidas las clases por las nevadas.