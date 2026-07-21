DGE: Siguen suspendidas las clases en algunos distritos de la provincia por las nevadas

La Dirección General de Escuelas (DGE) informó que "este martes 21 de julio se determinó la suspensión de clases presenciales en el turno mañana en las escuelas de todos los niveles y modalidades en Malargüe, Uspallata, Polvaredas, Punta de Vacas y Puente del Inca (Las Heras)".
La actividad escolar, explicaron, deberá desarrollarse de manera virtual a través de la plataforma educativa Escuela Digital Mendoza. La DGE detalló que la decisión se tomó tras los registros meteorológicos que confirman intensas nevadas, lluvias e intransitabilidad de los caminos de acceso a las instituciones, siguiendo las recomendaciones de la Dirección de Defensa Civil.
Durante las jornada del lunes también estuvieron suspendidas las clases por las nevadas.
Dónde se suspendieron las clases este martes
La suspensión de clases es para escuelas de todos los niveles y modalidades de Malargüe, zonas de montaña de Tupungato, Uspallata, Polvaredas, Punta de Vacas y Puente del Inca.
En tanto, la DGE también aclaró que las clases se brindarán con total normalidad en el resto de la provincia.
En pocas palabras
- Suspensión de clases: Clases presenciales suspendidas por nevadas en Malargüe, Uspallata y zonas de montaña.
- Modalidad virtual: La actividad escolar se realizará de forma virtual a través de Escuela Digital Mendoza.
- Causas: Intensa nevada, lluvias y caminos intransitables, siguiendo recomendaciones de Defensa Civil.
Resumen generado por Thinkindot AI