El regreso a las aulas este lunes no solo implicará el habitual aumento del tránsito en el Gran Mendoza. La circulación estará complicada por las obras que se ejecutan en los accesos Este y Sur, por lo que el Gobierno provincial recomendó salir con mayor anticipación y prever demoras que, en algunos sectores, podrían alcanzar los 40 minutos.
Advirtieron que el inicio de clases se complica este lunes por las obras en los Accesos Este y Sur
Desde el Gobierno recomendaron a las familias salir 40 minutos antes para evitar el colapso en la hora pico del ingreso a las escuelas
La combinación entre el reinicio del ciclo escolar tras el receso invernal y los frentes de obra en dos de las principales vías de ingreso al área metropolitana anticipa una mañana con fuerte congestión, especialmente durante los horarios de ingreso a los establecimientos educativos.
El Acceso Este será el punto más complicado
Las mayores demoras se esperan para quienes lleguen desde los departamentos del este. En el Acceso Este continúan los trabajos de refuncionalización de casi 20 kilómetros, con intervenciones que se extienden desde la zona de calle Lamadrid, en Maipú, hasta Tirasso, en Guaymallén.
Como parte de la obra, el tránsito circula por desvíos dinámicos, sectores de doble circulación y canalizaciones que se modifican de acuerdo con el avance de los trabajos.
Desde el Gobierno estiman que, en los horarios de mayor movimiento, los automovilistas podrían enfrentar retrasos de entre 30 y 40 minutos.
Obras también en el Acceso Sur
Las complicaciones también alcanzarán a quienes ingresen desde el sur provincial. Allí continúan las tareas de ampliación del Acceso Sur, que incluyen la construcción de un tercer carril, el reasfaltado de la traza y la ejecución de tres nuevos puentes.
Los sectores con mayores restricciones son:
- Sentido sur-norte: entre Azcuénaga y Anchorena.
- Sentido norte-sur: entre Paso y Boedo.
Si bien no habrá cortes totales y se mantendrán dos carriles habilitados por sentido, la reducción de velocidad y el incremento del flujo vehicular previsto para el inicio de clases podrían generar demoras de entre 10 y 20 minutos.
Recomiendan salir antes de lo habitual
Ante este escenario, las autoridades provinciales aconsejaron a quienes deban trasladarse durante la mañana organizar el viaje con tiempo, respetar la señalización de las obras y, si es posible, optar por recorridos alternativos.
El objetivo es reducir el impacto que tendrá el regreso masivo de estudiantes y docentes sobre una red vial que atraviesa dos de las obras de infraestructura más importantes que se ejecutan actualmente en el Gran Mendoza.