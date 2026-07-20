Advirtieron que el inicio de clases se complica este lunes por las obras en los Accesos Este y Sur

Como parte de la obra, el tránsito circula por desvíos dinámicos, sectores de doble circulación y canalizaciones que se modifican de acuerdo con el avance de los trabajos.

Desde el Gobierno estiman que, en los horarios de mayor movimiento, los automovilistas podrían enfrentar retrasos de entre 30 y 40 minutos.

Obras también en el Acceso Sur

Las complicaciones también alcanzarán a quienes ingresen desde el sur provincial. Allí continúan las tareas de ampliación del Acceso Sur, que incluyen la construcción de un tercer carril, el reasfaltado de la traza y la ejecución de tres nuevos puentes.

Los sectores con mayores restricciones son:

Sentido sur-norte: entre Azcuénaga y Anchorena.

Sentido norte-sur: entre Paso y Boedo.

Si bien no habrá cortes totales y se mantendrán dos carriles habilitados por sentido, la reducción de velocidad y el incremento del flujo vehicular previsto para el inicio de clases podrían generar demoras de entre 10 y 20 minutos.

Recomiendan salir antes de lo habitual

Ante este escenario, las autoridades provinciales aconsejaron a quienes deban trasladarse durante la mañana organizar el viaje con tiempo, respetar la señalización de las obras y, si es posible, optar por recorridos alternativos.

El objetivo es reducir el impacto que tendrá el regreso masivo de estudiantes y docentes sobre una red vial que atraviesa dos de las obras de infraestructura más importantes que se ejecutan actualmente en el Gran Mendoza.