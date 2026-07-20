El debate político que abre el libro de Flor Destéfanis, el envión hacia 2027 y la llegada de Kicillof

"Mendoza con Axel" ya tiene sede política en Mendoza.

De hecho, y aunque no está 100% confirmada, los kicillofistas esperan la visita del propio gobernador de Buenos Aires para el mismo mes de la presentación de libro de Flor.

Flor Destéfanis, un libro y la discusión sobre la Mendoza del futuro

Destéfanis asegura que el momento de la publicación no fue elegido por conveniencia política. En charla con Diario UNO, explica que los tiempos editoriales demoraron más de lo previsto y que la coincidencia con el reordenamiento del peronismo y el impulso a Axel Kicillof en Mendoza es circunstancial. Sin embargo, no esquiva la lectura política.

"Este libro no es un cierre. Es un punto de partida", anticipa. Y ese punto de partida busca abrir una conversación sobre una provincia que el peronismo no gobierna desde 2015.

"Hablo de mi vida, de la Vendimia y de la política. La raíz, la siembra, la cosecha y la poda también tienen que ver con la política. La siembra es sostenerse, es quedarse; la cosecha es la confianza que llega con las elecciones ganadas”, resume.

Flor Destéfanis fue Reina de la Vendimia en 2010. Tras esa exposición pública, comenzó a ganar terreno en el peronismo.

Para luego, “abrir una conversación con Mendoza como punto de partida", dice Flor.

En esa línea, Destéfanis insiste en que el libro "no es un proyecto acabado" ni pretende ofrecer una receta para gobernar. "Todos los dirigentes del PJ harán su aporte para llegar a algo positivo", sostiene, convencida de que el desafío del peronismo pasa por construir una propuesta colectiva para una provincia en la que no logra convencer a los votantes.

La cuenta regresiva hacia 2027 y el armado con Kicillof

Mientras transita el último tramo de su segundo mandato como intendenta de Santa Rosa -la ley ya no le permite buscar una nueva reelección-, y ya más afuera del ala política de Carlos Ciurca, Destéfanis evita confirmar una candidatura para 2027, aunque tampoco se corre de la discusión sobre su futuro político.

"No es que hoy diga que quiero ser gobernadora en 2027, pero sí me gusta mucho el Ejecutivo. Una tiene que seguir involucrándose si quiere cambiar las cosas. Por ahí sería más fácil hacerse a un lado, pero cuando hay ganas y vocación, una tiene que seguir", afirma sin lanzar una candidatura con todas las letras, pero dejando la puerta abierta de par en par.

Ese posicionamiento coincide con otro movimiento político que viene creciendo dentro del peronismo mendocino: el respaldo explícito a Axel Kicillof como posible candidato presidencial.

Junto a Martín Aveiro, Edgardo González y Emir Andraos, Destéfanis forma parte del grupo de dirigentes que desde hace dos años mantiene vínculos con el gobernador bonaerense y con intendentes y funcionarios de su espacio -como Gabriel Katopodis y Jorge Ferraresi-, una construcción que en Mendoza ya tiene una mesa política propia.

Flor Destéfanis se muestra más cercana a Martín Aveiro. Axel Kicillof, presidente 2027, es el objetivo de una porción del peronismo.

"Estamos acompañando su crecimiento. No creo en proyectos locales disociados de lo que pasa en Nación. Yo me la juego, no me gusta especular y creo que Kicillof es el que mejor nos puede representar", afirma.

En ese contexto, el kicillofismo mendocino trabaja para concretar la visita del gobernador bonaerense durante agosto.

La invitación ya salió desde Mendoza hacia Buenos Aires, con agenda posible incluida. .La intención es que Kicillof combine actividades institucionales y académicas, en una recorrida que serviría para fortalecer el armado provincial y que, de concretarse, coincidiría con los flashes de la presentación de Flor Destéfanis.