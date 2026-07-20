Cayó de un avión a 3.000 metros, despertó entre cadáveres y sobrevivió al Amazonas

Atada a su fila de asientos por el cinturón de seguridad, la adolescente cayó en picada hacia el vacío. Al despertar al día siguiente, la conmoción cerebral le dio paso a una cruda realidad: estaba sola en la inmensidad del Amazonas, con la clavícula rota, un ligamento destrozado y cortes profundos.

A su alrededor, solo reinaban la chatarra metálica y los cadáveres de los otros 91 pasajeros. Su madre, quien la acompañaba, no aparecía por ninguna parte.

Esta representa una de las más grandes historias de supervivencia en la humanidad.

Recordando que los arroyos siempre conducen a la civilización, Juliane caminó y se dejó arrastrar por la corriente de los ríos durante más de una semana. Su único alimento fue una bolsa de caramelos que rescató del suelo.

El dramatismo sumó su punto más crítico cuando una de sus heridas abiertas se infectó, albergando gusanos de un centímetro que la devoraban viva.

El milagro del rescate

Luego de once días de pura angustia y cuando los equipos de rescate ya habían abandonado la búsqueda al pensar que no quedarían sobrevivientes, unos leñadores locales la encontraron en una choza. Al ingresar al lugar, los trabajadores la atendieron y la trasladaron a la ciudad.

Actualmente, convertida en una destacada doctora en zoología, la mujer vive en Múnich y trabaja activamente para preservar el mismo ecosistema en el que logró sobrevivir.