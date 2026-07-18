Brasil en shock: piloto ve luces brillantes mientras volaba su avión

Los controladores informaron rápidamente la ausencia de vuelos programados para esa zona geográfica en particular. Sin embargo, ratificaron un detalle clave para fortalecer la incipiente teoría de un OVNI.

El piloto ratificó en un informe lo que vio sobre los cielos de Brasil.

Apenas unos momentos antes del contacto radiofónico, la vigilancia aeronáutica de Londrina detectó destellos de características similares exactamente en esa misma dirección. Semejante confirmación oficial motivó al experimentado piloto para radicar un reporte formal sobre las misteriosas esferas brillantes. Los audios de la comunicación, obtenidos posteriormente por la prensa, demostraron el enorme asombro del testigo ante el evento fuera de lo común.

El informe del piloto

Ante la ratificación oficial, el conductor del avión decidió formalizar su increíble vivencia. Las palabras exactas del protagonista quedaron inmortalizadas en los sistemas de comunicaciones. "Miren, les dejo mi informe aquí, de verdad. Es sensacional, y te da escalofríos ver las dos luces", declaró.

Las asombrosas descripciones aportadas detallaron objetos inusualmente brillantes con rápidos movimientos circulares en la altura. El testigo explicó las dificultades para calcular la distancia precisa de los veloces cuerpos. Los focos parecían mantenerse estáticos cerca de un punto fijo, descartando cualquier confusión astronómica.

Las autoridades derivaron el caso al centro de operaciones militares para una evaluación exhaustiva. Diversos especialistas analizan actualmente los datos disponibles para intentar identificar el origen del fenómeno. El viaje finalizó de forma segura, garantizando la plena tranquilidad operativa del espacio aéreo regional.