El inicio de clases, amenazado por la final del Mundial, el Día del Amigo y las fiestas estudiantiles

El lunes puede haber sillas vacías en las aulas debido a la coincidencia con los festejos por el Mundial, el UVI del Secundario y el Día del Amigo cuyas fiestas se dan este domingo por la noche.

El retorno a las clases se da en un contexto particular de festejos cruzados. Por un lado, la provincia contará con 32 fiestas habilitadas este domingo por la noche, donde se acoplarán las celebraciones por el Día del Amigo con la final del partido de la Selección argentina en el Mundial de Fútbol 2026.

Por el otro, la mayoría de los alumnos de último año de la escuela secundaria llevará a cabo el denominado "UVI" (Últimas Vacaciones de Invierno), el equivalente al UPD (Último Primer Día) pero aplicado a la mitad del ciclo lectivo.

Contenidos temáticos para atraer la vuelta a clases

Frente al fenómeno del UVI, las autoridades educativas informaron que se aplicarán las mismas disposiciones y los mismos controles que se implementan en el inicio del ciclo lectivo con el ya instalado UPD para garantizar el orden y el cuidado de los alumnos al ingreso de clases.

Asimismo, lejos de ignorar el contexto festivo, la DGE emitió un memorándum con propuestas pedagógicas para los docentes.

Por un lado, aprovechando el fervor mundialista se enviaron actividades para trabajar en el aula este lunes de vuelta a clases con la temática de la Selección argentina, buscando rescatar los valores del equipo.

El Mundial de Fútbol también se vive en las escuelas. La DGE planeó actividades temáticas para la vuelta a clases este lunes. Foto: NA

Y por otro, en el Día del Amigo se fomentarán contenidos y dinámicas enfocadas en la amistad y el compañerismo en el aula.

Con esta ratificación, el gobierno escolar mendocino mantiene firme su meta de cumplir con los 190 días de clases planificados para este año, sosteniendo el cierre del ciclo lectivo para el próximo 22 de diciembre.

¿Feriado por el recibimiento de la Scaloneta?

A todo esto se suma que el gobierno de Javier Milei planea decretar feriado o asueto administrativo para que los argentinos reciban a la Scaloneta en su regreso a casa, más allá del resultado de la final del Mundial en Estados Unidos.

La decisión impactará de lleno en el desarrollo de clases esta semana de inicio del segundo semestre del ciclo lectivo. De todos modos, se trata de algo que escapa al gobierno escolar de Mendoza que debe atenerse a la disposición del gobierno nacional.