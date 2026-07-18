El inicio de clases, amenazado por la final del Mundial, el Día del Amigo y las fiestas estudiantiles

Que este lunes sea el Día del Amigo, que los alumnos de último año de la Secundaria celebren el UVI (Últimas Vacaciones de Invierno) y que se extienda el clima del domingo por el Mundial pueden afectar el normal retorno a las aulas tras las vacaciones de invierno. De todos modos, la DGE confirmó que no modificará el calendario escolar.
Según autoridades educativas de la Dirección General de Escuelas (DGE), en Mendoza no habrá cambios en el sistema educativo mendocino, que contempla 190 días de clases y tiene previsto el cierre del ciclo lectivo para el 22 de diciembre.
Así las cosas, este lunes 20 de julio los estudiantes de todos los niveles volverán a clases, tal como estaba establecido en el calendario escolar 2026, luego del receso invernal que comenzó el 6 de julio y finalizó el viernes 17. Es más, desde la DGE esperan una asistencia normal para este lunes, más allá de las coincidencias con la final del Mundial, el UVI y el Día del Amigo.
El retorno a las clases se da en un contexto particular de festejos cruzados. Por un lado, la provincia contará con 32 fiestas habilitadas este domingo por la noche, donde se acoplarán las celebraciones por el Día del Amigo con la final del partido de la Selección argentina en el Mundial de Fútbol 2026.
Por el otro, la mayoría de los alumnos de último año de la escuela secundaria llevará a cabo el denominado "UVI" (Últimas Vacaciones de Invierno), el equivalente al UPD (Último Primer Día) pero aplicado a la mitad del ciclo lectivo.
Contenidos temáticos para atraer la vuelta a clases
Frente al fenómeno del UVI, las autoridades educativas informaron que se aplicarán las mismas disposiciones y los mismos controles que se implementan en el inicio del ciclo lectivo con el ya instalado UPD para garantizar el orden y el cuidado de los alumnos al ingreso de clases.
Asimismo, lejos de ignorar el contexto festivo, la DGE emitió un memorándum con propuestas pedagógicas para los docentes.
Por un lado, aprovechando el fervor mundialista se enviaron actividades para trabajar en el aula este lunes de vuelta a clases con la temática de la Selección argentina, buscando rescatar los valores del equipo.
Y por otro, en el Día del Amigo se fomentarán contenidos y dinámicas enfocadas en la amistad y el compañerismo en el aula.
Con esta ratificación, el gobierno escolar mendocino mantiene firme su meta de cumplir con los 190 días de clases planificados para este año, sosteniendo el cierre del ciclo lectivo para el próximo 22 de diciembre.
¿Feriado por el recibimiento de la Scaloneta?
A todo esto se suma que el gobierno de Javier Milei planea decretar feriado o asueto administrativo para que los argentinos reciban a la Scaloneta en su regreso a casa, más allá del resultado de la final del Mundial en Estados Unidos.
La decisión impactará de lleno en el desarrollo de clases esta semana de inicio del segundo semestre del ciclo lectivo. De todos modos, se trata de algo que escapa al gobierno escolar de Mendoza que debe atenerse a la disposición del gobierno nacional.
En pocas palabras
- DGE confirmó: La Dirección General de Escuelas no modificará el calendario escolar, asegurando 190 días de clases.
- Factores de riesgo: El regreso a clases coincide con el Día del Amigo, festejos del Mundial y el UVI de alumnos del último año del Secundario.
- Medidas pedagógicas: Se implementarán actividades sobre la Selección argentina y la amistad para fomentar la vuelta a las aulas.